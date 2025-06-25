Trump celebra por anticipado el aumento de gasto en defensa en la cumbre de la OTAN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró el eventual acuerdo de la OTAN para invertir el 5% del PIB en defensa, un paso que lleva «años» reclamando a sus aliados en la organización.

«Llevo varios años pidiendo que suban al 5% y van a subir al 5%«, indicó el mandatario estadounidense en declaraciones junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, a su llegada a la cumbre de La Haya para debatir el gasto de los miembros del pacto de defensa.

Trump insistió en que es un cambio «importante» teniendo en cuenta que muchos aliados no alcanzan el anterior umbral del 2% pactado en la cumbre de Gales. «Así que creo que va a ser una gran noticia. La OTAN va a ser muy fuerte con nosotros«, recalcó.

Junto a Rutte, Trump defendió el trabajo de la administración estadounidense para lograr un nuevo listón de gasto en la OTAN, momento en el que cargó contra su predecesores Joe Biden para señalar que durante su presidencia el asunto «moría».

«Cuando Biden estuvo aquí, simplemente murió, como todo lo demás. Y ahora va a aprobarse, supongo», aseguró el jefe de la Casa Blanca, punto en el que el líder de la OTAN tomó la palabra para garantizar a Trump que su «absoluta convicción» es que los 32 aliados darán el visto bueno al nuevo horizonte de gasto.

Los líderes aliados se reúnen este miércoles en La Haya en una cumbre con un único tema: la senda de inversión en defensa para la próxima década, y en la que se espera que todos los países se comprometan con el nuevo listón de gasto del 5% del PIB.

Sobre la mesa está la propuesta de Rutte para dedicar el 3,5% a gasto en defensa puro y un 1,5% adicional para inversiones relativas a seguridad, receta con la que redondea al umbral del 5% que reclama Washington desde hace meses.

El resto de líderes de la OTAN asumieron a su llegada a la cita el nuevo compromiso de gasto del 5% del PIB, apuntando que no hay excepciones posible al acuerdo, por lo que España hace «una interpretación» del pacto, al señalar que cumplirá los requerimientos militares de la Alianza Atlántica sin ceñirse a un porcentaje de gasto concreto.