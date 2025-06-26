Alba Cecilia Palechor, lideresa indígena: “El sueño de los mayores es que nuestros hijos puedan liderar un país”

Este jueves 26 de junio se llevará a cabo el Conversatorio sobre Derechos Humanos y Pueblos Indígenas a propósito de la visita de la lideresa indígena Alba Cecilia Palechor Tintinago, quien también es defensora de derechos humanos de Colombia. La instancia es con previa inscripción y será desde las 12 horas en Sala Master de Radio Universidad de Chile.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, Alba Cecilia adelantó materias que se abordarán en la charla y puso en el centro el rescatar la cultura. «Para nosotros, los pueblos indígenas, el desafíos más importante que tenemos es seguir recuperando nuestras tradiciones, que no se pierdan, es el legado de nuestros abuelos debe de seguir adelante. Nuestros niños, nosotros, debemos seguir transmitiendo nuestros saberes, no se pueden perder, así no estemos en nuestros territorios, así tengamos desplazamientos, tenemos que seguir luchando», dijo.

“Ha sido una lucha milenaria. La cultura occidental, las multinacionales, llegan a los territorios nuestros por el amor al dinero, por explotar algunos recursos mineros que hay a veces, nos desplazan y tenemos que salir para salvaguardar la vida de nuestros hijos y las nuestras. Es ahí cuando nuestro desarraigo empieza, cuando empieza la lucha por la supervivencia de nuestros pueblos y la pérdida de la identidad cultural”, explicó la lideresa.

Junto a lo anterior, sostuvo que: “Lamentablemente en los países nunca piensan en salvaguardar las culturas, que es lo más importante. Somos patrimonio cultural de las naciones, porque somos la sangre de nuestros abuelos, de los primeros que existieron en la madre tierra y debería ser lo más importante de cuidar y que no se pierda, pero lamentablemente no hay ese entendimiento en el mundo entero”.

Respecto a cómo las nuevas generaciones pertenecientes a pueblos indígenas se vinculan a su cultura, Alba Cecilia explicó que: “Hoy en día los jóvenes están por buscar su identidad, ya no sienten tanta vergüenza por su cultura. En Colombia también vivimos el atropello del racismo, anteriormente a nosotros nos daba pena (vergüenza) en un colegio, en una institución decir que éramos indígenas, porque ahí sentíamos la represión del hecho de ser indio (…) Hoy en día está más fortalecido el tema de la recuperación de las culturas”.

En esa línea, Palechor contó que tuvo una reunión en la embajada con jóvenes indígenas universitarios chilenos y ellos “decían que les dolía muchísimo haber perdido la identidad cultural y que hoy en día están trabajando fuerte para recuperar y sentirse orgullosos de ser mapuche».

«Lo mismo existe en Colombia, hoy día somos fuertes y los jóvenes son fuertes en las universidades, en los colegios, en las instituciones donde estén estudiando, son fuertes en la palabra diciendo: ‘Somos indígenas y no nos avergonzamos de nuestros abuelos, ni de nuestras tradiciones y somos orgullosos de llevar nuestros atuendos tal y como eran los de nuestros abuelos’”, destacó.

Para la lideresa indígena, “hay mucha esperanza de que nuestras tradiciones no se van a perder. Si seguimos como mayores impulsando a nuestros jóvenes para que sigan ese camino, yo creo que vamos a lograr muchas cosas y tal vez, el sueño de nosotros los mayores, es que algún día nuestros hijos puedan liderar un país, en algún momento tiene que haber un presidente indígena”.

El conversatorio que se llevará a cabo mañana jueves 26 es organizado por la Cátedra de Derechos Humanos de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, en conjunto con la Subdirección de Equidad e Inclusión de la Dirección de Bienestar y Desarrollo Estudiantil de la misma casa de estudios.

Además de Alba Palechor, en la instancia expondrá Rayen Cumilaf, estudiante de Derecho e integrante de Chillkatufe DUCH y Fresia Loncón, kimelfe FFyH y FCFM Universidad de Chile.