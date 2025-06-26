Ana María Gazmuri por competitividad de Jeannette Jara: "La miraron en menos en su potencial de capturar la simpatía ciudadana"

“Ese tono fraterno, que nunca pierde de vista que estamos manifestando nuestras divergencias, pero dentro de un marco común, siempre se mantuvo en la candidatura de Jeannette Jara”. Es la valoración que hace Ana María Gazmuri, diputada y vocera del comando de la candidata del Partido Comunista y Acción Humanista en el cierre del período de campaña y a tres días de las elecciones primarias que definirán el tipo de liderazgo de izquierda que disputará las presidenciales.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, Gazmuri señaló que Jara se caracterizó por impulsar una campaña que “nunca perdió el tono ni la buena forma, que siempre abrió espacio a las reflexiones con generosidad, que creo que en ningún momento cayó en descalificaciones y creo que eso también habla de la coherencia de la candidatura de Jeannette Jara. Sé que hubo tensiones con otras candidaturas, pero creo que ella logró mantener esa templanza”.

“Ahora, esas tensiones yo también las considero normales en un clima electoral, en el último trecho de la campaña, sobre todo cuando lo que empiezan a mostrar los números, las encuestas, distan de lo que había sido sido las expectativas de algunos comandos”, afirmó.

En esa línea, sostuvo que “algo pasó con la candidatura de Jeannette Jara que logró despertar esta fibra de la esperanza después de hartas frustraciones y de periodos difíciles, de fracasos en distintos sentidos también desde nuestro sector (…). Les gusta, le creen y la sienten como una persona cercana y que, por lo tanto, desde ser una persona que viene de una vida común y corriente, como a la mayoría de los chilenos, puede entender los dolores, puede entender las necesidades, puede entender las angustias y los silencios también”.

– ¿Cree que esta “explosión en popularidad” se debe a que la candidata logró sacudirse de los prejuicios por ser comunista?

Aquí este fantasma del anticomunismo se viene explotando políticamente desde hace mucho tiempo y si lo miramos, sinceramente, no tiene muchas bases cuando tú observas lo que ha sido la conducta histórica del PC de Chile. Lamentablemente este mito se ha sostenido en el tiempo pero, y aquí yo coincido con la candidata, que esta sea la oportunidad de que este mito se caiga porque finalmente en la población no están identificados con los partidos políticos, no les importa tanto de qué partido político es un candidato. Lo que les importa es la persona y aquí nos encontramos con una candidata que realmente tiene atributos extraordinarios.

Esto sí ha quedado en un segundo plano y lo vemos. Es un comentario frecuente «sí, bueno, yo no soy comunista, pero igual a mí me gusta ella. A mí no me gustan los comunistas incluso, pero sí me gusta ella». Entonces, yo creo que esta es una tremenda oportunidad para sacarnos, para derribar este mito de una vez por todas, porque el Partido Comunista chileno es un partido con profundas convicciones democráticas que ha actuado siempre lealmente, que ha sido parte del gobierno de la Nueva Mayoría, ha sido parte del gobierno del Presidente Boric actuando con total lealtad y justamente Jeannette Jara en el rol que tuvo como ministra le tocó sacar adelante reformas complejas, proyectos complejos y logró tender los puentes necesarios para tener la mayoría y aprobar esos proyectos. Y eso, por supuesto, que la gente hoy día lo valora. El dejar a un lado esta sensación de que la política pierde el tiempo y no logra nada.

Y otra cosa, que yo creo que es muy importante, que la caracteriza a ella y que creo que ha sido parte de lo que explica esto, es que en Chile estamos viviendo un aumento de la violencia instalada en diferentes espacios de nuestra vida cotidiana. En el ámbito laboral, en el ámbito estudiantil, hasta en las calles uno ve la agresividad. Vemos que hay una crispación, la salud mental está afectada en nuestro país, particularmente en la juventud.

Cuando en este clima aparece una candidata, aparece un liderazgo que habla desde la templanza, que habla desde el cariño, que no es reactiva, que no se enoja, que no golpea la mesa, que muestra justamente un tono conciliador, yo creo que eso es como un bálsamo para estas situaciones que, desgraciadamente, han aumentado en nuestra sociedad últimamente. De alguna manera se genera como un modelo de que es posible ser un líder que no grita, que no golpea la mesa, que no denosta y que, desde esta amabilidad, invita a construir en conjunto. Yo creo que a Chile le hace falta cariño, le hace falta que nos tratemos bien y Jeannette yo creo que representa ese espíritu.

– En una primera instancia, ¿se miró en menos la competitividad que podía tener Jeannette Jara?

Este escenario en el que estamos hoy día sorprendió a muchos. Pienso sinceramente que el Socialismo Democrático creía que esto era una carrera ganada. Y lo digo sinceramente, y desde la candidatura de Winter también pensaban que probablemente estarían con más fuerza irrumpiendo en este escenario. Insisto, nada está dicho hasta que se cuente el último voto.

Todo puede pasar, pero basándonos en los sondeos que conocemos, eso obviamente ha hecho cundir un nerviosismo porque efectivamente yo pienso que de en un principio, bueno, recordemos los números, Jeannette Jara partió con números bajitos hace no mucho tiempo atrás y yo creo que nadie esperó, de los adversarios en esta primaria, que Jeannette podía tener este crecimiento explosivo. Creo que la miraron en menos de alguna forma en su potencial de capturar la simpatía ciudadana.

– Hay críticas a lo que ha sido el programa de gobierno de la candidata, las siete páginas…



Rodrigo Rettig en particular. Estuve en un debate anoche con él y fue muy interesante porque yo le aclaré a Rodrigo, por tanto, lo sabe perfectamente, yo entiendo que siga usando esto como una herramienta de campaña, pero las siete páginas no son el programa son los ejes programáticos. No se ha cerrado aún el programa, que se va a subir completo, porque ha sido generado de una manera colaborativa amplia en que todavía se están recibiendo los últimos aportes de la sociedad civil, de organizaciones, desde los mismos partidos, desde las organizaciones de derechos humanos.

Él saca esto a colación y yo doy esta misma explicación y una persona levanta anda la mano y dice, «bueno, los ciudadanos, la vida que tenemos, ocupados, créanme que yo no conozco a nadie, ni yo, que me vaya a leer un programa de 200 páginas. Agradezco que me manden una síntesis de siete» y, pucha, hay harto de sentido común también ahí. O sea, ¿realmente pensamos que la decisión de los electores, por quién van a votar, va a ser tomada después de leer 250 páginas? No.

Rodrigo tenía la tesis y decía, «claro, porque aquí hay que ser racionales, no podemos dejarnos llevar por la emocionalidad», pero, por favor, ¿de qué estamos hablando? Sabemos que las elecciones, por supuesto, que tienen mucha emocionalidad porque esa emoción tiene que ver con el sentir de las personas con su propia vida, con sus dolores, con sus necesidades y una candidata que es capaz de conectar con esa emoción, por supuesto que me parece que es positivo. Entonces, quiero decir que, quizás, esto que ha sido utilizado por algunos como una herramienta en contra, probablemente ha sido muy eficaz porque a la gente le ha resultado sencillo comprender estos ejes tan claramente desplegados y con sus principales acciones que esto implica, y ha entendido perfectamente cuál es el sello de la candidata, cuál es el norte, ¿cierto? Hacia dónde mira la propuesta de la candidatura de Jeannette Jara. La verdad lo que para algunos es una debilidad, probablemente también ha sido una fortaleza de Jeannette Jara.

– ¿Qué viene a partir de este próximo domingo 29 de junio? ¿Esperaría que todos cumplieran su palabra?

Yo esperaría que sí, al menos es lo que los otros candidatos han señalado con claridad, que esto está fuera de discusión, que es así, pero efectivamente sabemos que hay escenarios distintos que se abren con los diferentes resultados, probablemente de ganar Tohá tendríamos al menos la candidatura de Mundaca presentada en muy corto plazo. Eso es una realidad.

Probablemente ganando Jara esta intención de la DC, de algunos hay que decirlo, porque también Jeannette Jara está en conversaciones y tendiendo puentes con la DC, no sé si prosperará aquello, pero lo que yo esperaría es que quien gane las elecciones este domingo realmente convoque a que todas y todos nos pleguemos porque el desafío que tenemos es inmenso.

Tenemos al frente a la ultra derecha y solo a la ultra derecha porque la verdad es que cuando tenemos tres candidatos que los tres son pinochetistas, no podemos sino hablar de ultra derecha y ese es el peligro en un momento en que ha habido avance en la ultra derecha en el mundo con los graves daños sociales, con los tremendos retrocesos que significa esto particularmente para mujeres, minorías, disidencias, los periodistas, para la ciencia. Entonces, esa es nuestra verdadera preocupación y esperamos poder convocar al más amplio arco de centroizquierda.