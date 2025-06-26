Arzobispo Chomalí insta a candidatos presidenciales a liderar con principios y evitar ataques

Este jueves, los aspirantes a La Moneda Evelyn Matthei, Jeannette Jara, Carolina Tohá, Gonzalo Winter, Jaime Mulet, Johannes Kaiser, Marco Enriquez-Ominami y Ximena Rincón llegaron a la ex Vicaría de la Solidaridad para reunirse con el arzobispo de Santiago, Fernando Chomalí.

Los postulantes recibieron la “Carta abierta a los precandidatos a la Presidencia de la República de Chile», la que invita a liderar con principios, visión de país y compromiso con el bien común.

«Estas reflexiones están orientadas a hacer ver la dimensión educativa que lleva grabada toda actividad política y que no es indiferente para el país el modo como se lleva a cabo. Surgen también pensando en las palabras del Papa Francisco, que nos pregunta acerca del mundo que le vamos a dejar a las futuras generaciones y nos pide que no les robemos la esperanza de que un mundo mejor entre todos lo podemos construir«, es parte de la reflexión inicial que el arzobispo compartió con los postulantes.

Tras el encuentro, el cardenal Chomalí sostuvo que no se abordaron temas controversiales para la Iglesia y los candidatos, como el aborto. Asimismo, expuso que les pidió a los abanderados un respeto irrestricto al adversario político.

«Podemos pensar muy distinto en muchos temas, pero lo que no podemos hacer es no tratarnos conforme a la dignidad que tenemos como seres humanos”, destacó.

El candidato del Partido Social Libertario, Johannes Kaiser, recalcó las palabras de Chomalí respecto a la necesidad del respeto a la democracia. Además, se refirió al escenario hipotético en el que el candidato ganador de estas primarias encabezara una oposición.

“Esperamos que sea una oposición constructiva y no destructiva como lo fue en el gobierno del señor Sebastián Piñera. Tengo la certeza de que hay candidatos que no están comprometidos con la democracia en razón de su ideario político. El Partido Comunista no es un partido democrático, no lo ha sido nunca”, apuntó.

En tanto, previo a la reunión, el diputado y candidato presidencial del Frente Amplio, Gonzalo Winter, se refirió a la necesidad de convocar a actores políticos del Socialismo Democrático que no se han mostrado proclives a su candidatura. “Voy a asumir la responsabilidad de convocar a la Democracia Cristiana (..). Me gustaría lograr que Óscar Landerretche quiera ir a votar por mí con ganas”, declaró.

El cardenal de Santiago expuso que todos los candidatos presidenciales manifestaron su disposición a repetir un encuentro de este tipo en el segundo semestre del año.