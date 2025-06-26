Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 13 de abril de 2026


Banderazos, actos musicales y recorridos en Metro: presidenciables oficialistas encabezan cierres de campaña este jueves

A solo tres días de los comicios que definirán el tipo de liderazgo que el pacto “Unidad por Chile” presentará para competir contra las cartas de las derechas, las y los comandos tienen todo preparado para el último hito previo a esta definición.

A solo tres días de los comicios que definirán el tipo de liderazgo que el pacto “Unidad por Chile” presentará para competir contra las cartas de las derechas, las y los comandos tienen todo preparado para el último hito previo a esta definición.

Presidenciales

Las y los candidatos presidenciales del oficialismo se desplegarán este jueves por la zona central del país, principalmente en la Región Metropolitana, para el cierre de sus campañas en miras a las primarias presidenciales de este próximo domingo 29 de junio.

El primero en iniciar este hito será la carta de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, quién tendrá un “banderazo” en la Plaza de Armas de Santiago a eso de las 11:00 horas junto a sus adherentes. Esto, luego de haber participado de una ceremonia este miércoles por la tarde en Copiapó.

Por su parte, la abanderada del Socialismo Democrático, Carolina Tohá, luego de reunirse con trabajadores portuarios, tendrá una actividad de cierre a las 16 horas en Valparaíso para luego trasladarse hasta el frontis del Museo Nacional de Bellas Artes en Santiago, donde participará de un “banderazo musical”.

En tanto, la presidenciable del Partido Comunista y Acción Humanista, Jeannette Jara, optó por un recorrido por estaciones del Metro de Santiago que iniciará a las 17 horas en Plaza de Puente Alto, continuará en el exterior de Moneda y finalizará en las afueras de la estación Barrancas de la Línea 5 del Metro de Santiago, donde se realizará un acto cultural.

Por último, Gonzalo Winter, candidato del Frente Amplio, desde las 19 horas tendrá un acto musical en las afueras de la sede del partido, en calle Esmeralda, que contará con la participación de la banda Tomo como Rey y un “cuecazo”.

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