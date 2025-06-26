Colegio de Profesores llama a no recuperar clases ante descuentos por paro

El Colegio de Profesores llamó a no recuperar clases en aquellos establecimientos en que aplicaron los descuentos establecidos por la Contraloría con motivo del último paro docente del 4 y 5 de junio pasado. Según el ente contralor, se trata de servidores públicos y de una paralización irregular.

“Me ha llegado la noticia de descuentos que surgen del muy cuestionado oficio de la Contraloría General de la República”, aseguró el presidente del gremio, Mario Aguilar, a El Mercurio.

En ese contexto, afirmó que “la instrucción inmediata del gremio es que, en los lugares donde ya se efectuó el descuento, no corresponde acceder a la recuperación de clases. Esta solo procedería si se realiza fuera de la jornada laboral y con la garantía de que los fondos descontados serán restituidos”.

A juicio del dirigente, lo ocurrido constituye un “acto injusto y arbitrario, llevado a cabo por muchos sostenedores que se están aprovechando de un oficio que excede las facultades que la Contraloría posee”.

Aguilar anunció además que el gremio presentará acciones ante tribunales y también ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Por su parte, el ente fiscalizador ha sostenido en reiterados dictámenes que la participación en paralizaciones no exime a los funcionarios de la obligación de cumplir con sus funciones, y que, por lo tanto, los descuentos aplicados se ajustan a derecho.