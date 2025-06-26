Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 13 de abril de 2026


Colegio de Profesores llama a no recuperar clases ante descuentos por paro

Mario Aguilar informó que “la instrucción inmediata del gremio es que, en los lugares donde ya se efectuó el descuento, no corresponde acceder a la recuperación de clases. Esta solo procedería si los fondos descontados son restituidos”.

Mario Aguilar informó que “la instrucción inmediata del gremio es que, en los lugares donde ya se efectuó el descuento, no corresponde acceder a la recuperación de clases. Esta solo procedería si los fondos descontados son restituidos”.

Educación

El Colegio de Profesores llamó a no recuperar clases en aquellos establecimientos en que aplicaron los descuentos establecidos por la Contraloría con motivo del último paro docente del 4 y 5 de junio pasado. Según el ente contralor, se trata de servidores públicos y de una paralización irregular.

“Me ha llegado la noticia de descuentos que surgen del muy cuestionado oficio de la Contraloría General de la República”, aseguró el presidente del gremio, Mario Aguilar, a El Mercurio.

En ese contexto, afirmó que “la instrucción inmediata del gremio es que, en los lugares donde ya se efectuó el descuento, no corresponde acceder a la recuperación de clases. Esta solo procedería si se realiza fuera de la jornada laboral y con la garantía de que los fondos descontados serán restituidos”.

A juicio del dirigente, lo ocurrido constituye un “acto injusto y arbitrario, llevado a cabo por muchos sostenedores que se están aprovechando de un oficio que excede las facultades que la Contraloría posee”.

Aguilar anunció además que el gremio presentará acciones ante tribunales y también ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Por su parte, el ente fiscalizador ha sostenido en reiterados dictámenes que la participación en paralizaciones no exime a los funcionarios de la obligación de cumplir con sus funciones, y que, por lo tanto, los descuentos aplicados se ajustan a derecho.

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