Diario y Radio Universidad Chile

Con Catalina y Las Bordonas de Oro y Electrodomésticos: Premios Pulsar anuncia a los nominados a Álbum del año

Los últimos trabajos de Alex Anwandter, Gepe y Ana Tijoux también competirán en la principal categoría de los galardones entregados por la SCD. La ceremonia se llevará a cabo el próximo domingo 6 de julio.

Los últimos trabajos de Alex Anwandter, Gepe y Ana Tijoux también competirán en la principal categoría de los galardones entregados por la SCD. La ceremonia se llevará a cabo el próximo domingo 6 de julio.

Cultura

Tras anunciar a una buena parte de las y los nominados para su versión 2025, los Premios Pulsar confirmaron los trabajos discográficos que competirán en la sección «Álbum del año«, una de las principales del certamen organizado por la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes (SCD).

En esta ocasión, las placas en carrera son «Dime precioso«, «Mirar la luz«, «Presagio«, «UNDESASTRE» y «Vida«; las más recientes publicaciones de Alex Anwandter, Electrodomésticos, Catalina y las Bordonas de Oro, Gepe y Ana Tijoux.

Así, Gepe se perfila como el artista con más menciones de la actual edición, estando igualmente presente en las categorías «Mejor álbum pop«, «Canción del año» y «Mejor portada de disco«.

Gepe

Gepe.

Esto, mientras que Tijoux suma «Mejor álbum de rap, reggae y R&B» y «Mejor videoclip»; Anwandter «Mejor álbum pop» y «Canción del año»; y Electrodomésticos y Catalina y las Bordonas de Oro «Mejor álbum rock» y «Mejor álbum balada o música romántica», respectivamente.

Cabe destacar que la ceremonia de la 11° edición de los Pulsar se llevará a cabo el próximo domingo 6 de julio a partir de las 18:00 horas, mientras que la transmisión estará a cargo de TVN y Radio Bío-Bío. Además, habrá cinco shows artísticos encabezados por artistas como Jere Klein, Fernando Ubiergo, Glup, Saiko, Manuel García, Luis Jara y La Combo Tortuga.

En tanto, las primeras estatuillas serán entregadas el miércoles 2 de julio en la Sala SCD Egaña en una actividad especial que contará con la conducción del comunicador Alfredo Lewin.

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