¿Estrategia o necesidad democrática? La disputa entre Jara y Tohá por apoyos de la centroderecha

Este miércoles Carolina Tohá, Partido Por la Democracia (PPD) y Jeannette Jara, Partido Comunista (PC), abordaron la necesidad de apelar o no a la centroderecha en caso de ganar las primarias del domingo, y la unidad en el oficialismo. Ambas candidatas lo hicieron este miércoles en el marco de las últimas actividades previas al cierre de campaña.

Alrededor de las 12:00 hrs, la candidata del Partido Comunista, Jeannette Jara, participó de un encuentro ciudadano en la Región de Valparaíso. Luego de recorrer las calles, entregar volantes y saludar a los vecinos, la candidata abordó el desafío de convocar al centro político y a la Democracia Cristiana (DC) en caso de ganar las primarias. Ello debido a que la DC anunció que no apoyaría la candidatura de Jara si sale electa este 29 de junio.

En tanto, en el encuentro Jara se refirió a las declaraciones de Carolina Tohá sobre que, en el hipotético caso de que ella ganara las primarias, se acercaría a la centroderecha: “Es parte de la estrategia que ella está definiendo (…) yo tengo una estrategia clara que es representar los valores que siempre me han convocado en la vida”, declaró.

En el comando de Jeannette Jara se ha insistido en que una eventual apertura hacia sectores del centro político no puede implicar renuncias programáticas. “Lo que está en juego no es solo quién gana las primarias, sino qué proyecto se consolida para enfrentar el avance de las derechas”, señalaron desde su equipo. En ese sentido, recalcaron que cualquier diálogo con otros sectores debe construirse desde una “coherencia ética y política” con el programa transformador que promueve la candidatura comunista.

Por su parte, la candidata del Socialismo Democrático, Carolina Tohá, participó en un almuerzo comunitario con los vecinos de la Pintana. En el punto de prensa, fue enfática respecto a su búsqueda de apoyos en sectores de la centroderecha: “No es una estrategia electoral, es una necesidad democrática. Es una necesidad civilizatoria. Es una necesidad de resistencia ante estas agendas que son un retroceso y que son las que se han tomado la derecha en Chile y en el mundo”, manifestó.

Desde el entorno de Carolina Tohá, en cambio, se ha planteado que la rigidez identitaria puede obstaculizar la construcción de mayorías. Personeros del Socialismo Democrático han señalado que para gobernar se necesita tender puentes y que aislarse frente a la actual correlación de fuerzas sería un error estratégico y político. Asimismo, valoraron positivamente las señales de sectores moderados de la derecha dispuestos a dialogar sobre materias como derechos sociales y sostenibilidad democrática.

En los eventos, las candidatas subrayaron la necesidad de generar unidad en el progresismo, independiente de la opción ganadora. Además, coincidieron sobre cierres de campaña austeros. Para este jueves, tanto Carolina Tohá como Jeannette Jara participarán de la conmemoración del natalicio de Salvador Allende que tendrá lugar en la Plaza de la Constitución, donde se encuentra el monumento del expresidente.