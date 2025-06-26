Fauna Primavera revela su line up oficial con bandas como Weezer, Candelabro y Massive Attack

Este jueves 26 de junio se confirmó el cartel del Fauna Primavera, uno de los festivales locales más importantes del circuito santiaguino y que este 2025 se celebrará el 7 y 8 de noviembre en el Parque Ciudad Empresarial.

En la vereda internacional, una de las mayores sorpresas fue el anuncio del retorno de Weezer, icónica banda de los 90 y que volverá a Chile en el marco de la celebración de los 30 años del «Blue Album».

A los estadounidenses, se suman nombres como Massive Attack, Aurora, Bloc Party, James Mogwai, Stereolab, Tash Sultana, Fcukers, Otoboke Beaver, RY X, The Whitest Boy Alive y Yo La Tengo.

Además, estarán presentes los chilenos de Candelabro, uno de los proyectos más interesantes de la escena actual; Niebla Niebla, el proyecto indie de Princesa Alba; y los Fother Muckers.

La venta de entradas comenzará el 2 de julio a las 10:00 horas a través de la página web del festival y la aplicación Fever Global. Esto, sin contar la preventa exclusiva para clientes del Banco BCI.