Francisco Vidal responde a Matthei sobre reducción de TVN: "Se van sincerando las posiciones, pero el canal es esencial"

En medio de la carrera presidencial, el rol de TVN y la crisis financiera del canal estatal se puso sobre la palestra. Esto, luego de declaraciones de la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, proponiendo una “reducción al mínimo” de la estación televisiva.

A raíz de estas y otras declaraciones de candidatos de derecha, en diálogo con la primera edición de Radioanálisis, el actual presidente del directorio de Televisión Nacional, Francisco Vidal, señaló que “hace bien para el debate”.

“Lo que es inédito es que es primera vez que en el marco del inicio de la campaña, está el tema de la existencia o no de Televisión Nacional de Chile. Desde el 90 a esta fecha, nunca había sido un tema la existencia de un canal de televisión de carácter público. Yo lo miro positivamente porque se van sincerando las posiciones desde el punto de vista de la información pública”, aludió Vidal, apuntando no solo a las declaraciones de Matthei sino también al programa de Johannes Kaiser, como candidatos de derecha que han expresado su visión sobre TVN.

El exministro de Defensa no desconoce las diferencias ideológicas entre los candidatos presidenciales sobre TVN y llevó la discusión al problema del financiamiento. “¿Por qué el modelo de financiamiento de TVN dejó de ser viable? Primero, cuando se estableció la ley de TVN en el 92, la mayoría de derecha en el Senado colocó su voto siempre y cuando el canal fuera autofinanciado. Este es el único canal público del mundo que se tiene que autofinanciar”, expuso Vidal.

“Durante los 90 y los 2000, ese modelo funcionó porque no había penetrado con la fuerza que penetró las plataformas digitales. Hace 20 años, la publicad, en más de un 50% se iban a los canales de televisión abierta. El año pasado se transformó en 23%. Estamos hablando en el caso de Televisión Nacional que el 80% de sus ingresos proviene de la publicidad, en 20 años ese ingreso se redujo a la mitad”, detalló el presidente del directorio del canal.

A pesar de estos problemas, Francisco Vidal realzó el rol de TVN como canal público. “El domingo TVN fue el único canal que en horario prime hizo debate sobre las primarias. Uno podría decir por qué no lo hizo ANATEL, porque todos los canales tienen que estar de acuerdo, en esta oportunidad, no todos los canales de televisión abierta estaban dispuestos a hacer un foro sobre la primaria. Pues bien, Televisión Nacional lo hizo. Eso es la función pública. Y 1 millón 400 mil chilenos vieron el debate”, expresó.

“Mirado desde la política, la existencia de un canal público, en un espacio donde hay muchos medios de comunicación de carácter privado, con sus legítimas líneas editoriales derivadas de la propiedad, la existencia de TVN es esencial”, manifestó Francisco Vidal sobre la relevancia del canal.