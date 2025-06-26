"Hablar con los pájaros": la exposición que promueve la inclusión y la libertad creativa

El arte rompe fronteras, une voces y transforma realidades. Bajo esta convicción, Balmaceda Arte Joven (BAJ) Metropolitana y CCU en el Arte están presentando hasta el 26 de julio, una conmovedora exposición que celebra la diversidad, la libertad creativa y el poder sanador del arte.

La muestra «Hablar con pájaros» surge de los Talleres Exploratorios de BAJ Metropolitana, donde 20 jóvenes de diversas comunas de Santiago desarrollaron un proceso de expresión individual y colectiva.

En el marco de la exhibición, este jueves 26 de junio a las 18:00 horas, se realizará el «Conversatorio sobre inclusión en el arte y gestión cultural con personas neurodivergentes», en Sala de Arte CCU en la que participarán Tania Orellana (MAVI) y Paula Caballería (SETBA).

Esta muestra no solo exhibe obras, sino que visibiliza el viaje emocional de 20 jóvenes que, a través de talleres inclusivos, descubrieron en el dibujo, la pintura y la expresión corporal un lenguaje común para derribar barreras. Más que una exhibición, es un testimonio de resiliencia, comunidad y la infinita capacidad del arte para incluir, inspirar y sanar.

Como parte de la programación de «Hablar con pájaros» se realizará el conversatorio “Del acceso a la participación: Inclusión en la gestión y las artes visuales” este jueves 26 de junio a las 18:00 hrs en la Sala de Arte CCU,. El evento promoverá un diálogo sobre prácticas inclusivas en el arte, especialmente con personas neurodivergente. En un formato íntimo y reflexivo, se compartirán experiencias, desafíos y proyecciones para fomentar una participación más activa de personas neurodivergentes en el ámbito artístico y cultural.

Esta iniciativa fue posible gracias a una alianza entre Balmaceda Arte Joven Metropolitanay la Escuela Cedros del Líbano, perteneciente al Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Santa Rosa, destacando el arte como herramienta transformadora para la integración social.

“Desde BAJ tenemos un fuerte compromiso con la educación artística en todos los niveles educativos y con todas las personas, razón de esta alianza con la escuela, en donde volveremos a impartir un taller que trabajará con jóvenes y niñeces neurodivergentes. A través de estos talleres, los participantes realizarán creaciones desde distintas disciplinas, las cuales tendrán un cierre nuevamente con el apoyo de la Sala de Arte CCU”, detalló Joss Faúndez, encargada de Programación y Formación de BAJ Metropolitana.

María José Rivas, subgerente de Asuntos Públicos y Gestión Territorial de CCU, comentó que: “En CCU cumplimos 175 años acompañando a millones de chilenos en cada etapa de sus vidas. Y en este camino, hemos ido comprendiendo que la expresión artística no es solo belleza: es un puente que construimos con convicción para unir realidades, celebrar las diferencias y dar voz a todos. Como parte de este sueño, hoy nos emociona presentar esta exposición junto a Balmaceda Arte Joven, donde 20 jóvenes artistas nos enseñan que la creación no tiene límites cuando hay inclusión y libertad”.

El programa, desarrollado en 13 sesiones, integró disciplinas como el dibujo, la pintura, la corporalidad y técnicas mixtas (acuarelas, plumones, extracto de nogal y esculturas con greda), promoviendo la libertad creativa, el pensamiento crítico y la inclusión de personas neurodivergentes. Las clases, diseñadas como espacios de exploración sensorial y cognitiva, se adaptaron a los intereses y necesidades de cada participante, fortaleciendo su desarrollo emocional y acceso a la cultura.

Por su parte, Mila Berríos, facilitadora de los talleres, destacó la importancia del proceso creativo: “El programa nos ha permitido investigar y experimentar con distintos lenguajes; no es algo que venga sólo de las artes visuales o el dibujo, sino que trabajamos también desde la corporalidad, la música. Tratamos de conocer a los jóvenes, identificar sus intereses y potenciarlos”.