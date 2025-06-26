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Jamenei declara su "victoria" sobre Israel y amenaza con bombardear más bases de EE.UU.

El líder supremo iraní aseguró que los ataques estadounidenses "no hicieron nada significativo" en las instalaciones nucleares de Irán. "No ganaron nada con esta guerra", declaró el ayatolá.
  • RFI
  • 26-06-2025

El líder supremo iraní aseguró que los ataques estadounidenses "no hicieron nada significativo" en las instalaciones nucleares de Irán. "No ganaron nada con esta guerra", declaró el ayatolá.

Internacional

El líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, celebró este jueves la «victoria» de su país sobre Israel, su primera declaración desde que entró en vigor el martes un alto al fuego que puso fin a doce días de guerra.

«Quiero felicitar a la gran nación iraní: antes que nada por su victoria sobre el régimen sionista», declaró Jamenei en un comunicado escrito publicado por la agencia oficial de noticias Irna.

El líder supremo iraní señaló en un comunicado publicado por los medios estatales que Estados Unidos «intervino directamente en la guerra, convencido de que su negativa a involucrarse conduciría a la destrucción total del régimen sionista».

«No ganaron nada con esta guerra», juzgó Jamenei sobre Washington, añadiendo en su primera declaración pública desde el alto al fuego que entró en vigor el martes, que «la República Islámica salió victoriosa, y en represalia, infligió una bofetada contundente» a Estados Unidos. Asimismo, afirmó que Israel «casi colapsó» por los ataques que recibió de su país.

Paralelamente, en un video difundido por la televisión estatal, Jamenei amenazó con bombardear más bases de Estados Unidos en Oriente Medio si Irán vuelve a ser atacado por Washington. «La República Islámica tiene acceso a importantes bases estadounidenses en la región y puede actuar contra ellas cuando lo considere necesario», afirmó.

«Puede volver a ocurrir en el futuro; si se produce un ataque, el costo para el enemigo y el agresor será sin duda elevado», añadió.

Además, Jamenei aseguró que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, «exageró» el impacto de los ataques estadounidenses contra instalaciones nucleares iraníes, en su primera aparición desde que entró en vigor un alto al fuego en la guerra con Israel.

«El presidente estadounidense exageró los acontecimientos», dijo Jamenei, dos días después de que entrara en vigor un cese al fuego que puso fin a una guerra de 12 días entre Irán e Israel.

Estados Unidos «no ha ganado nada con esta guerra», agregó, señalando que los ataques estadounidenses «no hicieron nada significativo» en las instalaciones nucleares de Irán.

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