Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 13 de abril de 2026


La programación de Barrios, Garin y Jarry para buscar el main draw de Wimbledon

Los tres chilenos saldrán este jueves a la cancha por la última ronda de la qualy e intentar avanzar al cuadro principal del tercer Grand Slam de la temporada.

Los tres chilenos saldrán este jueves a la cancha por la última ronda de la qualy e intentar avanzar al cuadro principal del tercer Grand Slam de la temporada.

Deportes

La ilusión de tener tres tenistas chilenos en el cuadro principal de Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada, está intacta. Es que Tomás Barrios (107° del ranking ATP), Cristian Garin (109°) y Nicolás Jarry (145°) ganaron sus partidos de este miércoles para avanzar a la tercera y última ronda de la qualy.

Los tres jugadores nacionales buscarán mañana jueves su paso al main draw del major londinense y ya tienen programación para sus cotejos.

Los primeros en ver acción serán Barrios y Garin. El chillanejo fue programado en el primer turno del court 7, a las 6:00 horas chilena, para enfrentar al australiano James McCabe (177°). El oceánico viene de eliminar al argentino Román Andrés Burruchaga (133°) por un contundente 6-1 y 6-4.

En tanto, a la misma hora, pero en el court 4, «Gago» se medirá con el italiano Giulio Zeppieri (353°), quien viene de aplastar al británico Paul Jubb (260°) por 6-3 y 6-2.

Por su lado, «Nico» fue programado en el segundo turno del court 5, tras un duelo femenino, para chocar con el eslovaco Lukas Klein (187°), quien dejó en el camino al checo Dalibor Svrcina (113°) por 7-6 (5) y 7-5. El «Príncipe» saldría a la cancha a eso de las 7:30 horas.

Consignar que los partidos de la tercera y última ronda de la qualy de Wimbledon se disputan al mejor de cinco sets, por lo que los nacionales tendrán que trabajar duro para intentar avanzar al cuadro principal de La Catedral.

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