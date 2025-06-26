Marcel niega descontrol en la administración pública: la defensa de Hacienda ante el informe de Contraloría

Este jueves el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y la directora de Presupuestos del Gobierno, Javiera Martínez, se refirieron al informe de la Contraloría General de la República (CGR) titulado “Principales resultados de fiscalización 2024” y que detectó irregularidades por más de $1,5 billones en distintas reparticiones del Estado.

El pasado 19 de junio, la Contraloría General de la República envió al Congreso Nacional su informe titulado “Principales resultados de la fiscalización 2024”. El análisis se realizó entre abril de 2024 y marzo de 2025, e incluye a municipalidades, gobiernos regionales, delegaciones presidenciales, empresas, corporaciones y organismos vinculados al deporte, salud y medioambiente, entre otros.

🔴 PRINCIPALES RESULTADOS DE FISCALIZACIÓN 🔎 | Ayer, 19 de junio, enviamos a la @Camara_cl el informe sobre hallazgos detectados por CGR. Entre abril de 2024 y el 31 de marzo de 2025 detectamos $1,5 billones en irregularidades. Conoce el informe acá 👉🏻 https://t.co/msHxcmh50B pic.twitter.com/7w0maCjiQg — Contraloría (@Contraloriacl) June 20, 2025

En el informe se consideraron 792 auditorías efectuadas por la CGR durante el período descrito y donde las observaciones encontradas alcanzaron un total de 1,5 billones de pesos, es decir, $1.505.707.732.640.

«Las observaciones de los informes de la Contraloría constituyen la manifestación formal de una situación en la que se ha detectado un incumplimiento de leyes, reglamentaciones, normas o manuales, o de las recomendaciones formuladas en informes, oficios o pronunciamientos, en los que se podrá configurar una infracción, irregularidad o deficiencia, resultante entre la comparación de la condición y el criterio, y que está sustentada en pruebas de auditoría. Habitualmente constituye un hallazgo de auditoría», detalló el órgano contralor en el documento.

El diputado y vicepresidente del Partido Republicano, José Carlos Meza, valoró el informe de la CGR y aseveró que “el desorden en el Estado, la ineficiencia del gasto, es el principal problema que debemos enfrentar. La Controlaría destapa una cuestión que para nosotros es un secreto a voces desde hace muchísimo tiempo”.

“Llegó el momento de ordenar el Estado, llegó el momento de hacer la auditoría total. Este gobierno que termina va a dejar el país en la bancarrota”, afirmó el republicano.

Más de 1,5 BILLONES de pesos mal gestionados en el Estado.

Contratos truchos, pagos duplicados, sueldos sin respaldo.

No es desorden. Es decadencia.

El Estado necesita un reinicio urgente.#ReiniciaElEstado #CtrlAltSupr pic.twitter.com/c8OlCZsd9Z — José Carlos Meza 👍🇨🇱 (@JoseMezaPereira) June 21, 2025

La respuesta del Ejecutivo

Ante el informe de Contraloría que fue entregado al Congreso Nacional el pasado 19 de junio, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, destacó que es importante tener claro en qué consiste el informe de la CGR: “No es un informe que sea un nuevo ejercicio de fiscalización, sino que se trata de un recuento de los principales resultados de las acciones de fiscalización de la Contraloría General de la República en el ejercicio de su función fiscalizadora ex post (después del hecho) durante el año 2024”.

En esa línea, puntualizó que estos informes se vienen publicando desde el 2016 como producto de un convenio con la Cámara de Diputados, y todas las ediciones anteriores se pueden encontrar en el sitio web de la Contraloría.

“Aquí una cosa importante es que la fecha, cuando se habla de 2024, no quiere decir que se refiera a acciones públicas que ocurrieron durante el 2024 y que fueron fiscalizadas, sino que son los informes que evacuó la Contraloría de materias que fiscalizó que corresponden a años, a periodos anteriores. Siempre esto se hace hacia atrás porque es control ex post”, enfatizó el titular de Hacienda.

Así, el secretario de Estado sostuvo que la ventana temporal se refiere a las fechas de publicación de los informes, las auditorías que se informan fiscalizan hechos ocurridos hasta el 31 de diciembre del 2023 y anteriores, “pueden ser varios años para atrás”.

“Este aspecto destaca la naturaleza retrospectiva y acumulativa de varias observaciones. En muchos casos hay fiscalizaciones que se han hecho a materias que ya se habían fiscalizado previamente, a las cuales si no se dio una respuesta adecuada en su momento, entonces se suma al momento de dimensionar o ponerle una cifra en pesos, se suman cifras de varios años”, reveló.

El jefe de la billetera fiscal afirmó que las respuestas de los servicios públicos no están incluidas en los informes de la CGR. El Informe sobre Resultados de Fiscalización sólo hace una referencia agregada a los mismos. No obstante, el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG) sí recopila, a través de la red de auditores internos, todas las respuestas a acciones de fiscalización interna y externa de los servicios públicos, las que se resumen en un Informe anual.

Además, destacó que los gastos observados por la Contraloría corresponden a diversas materias: errores contables, garantías vencidas, conciliaciones bancarias desactualizadas, deudas sin cobranza, etc. En consecuencia, las cifras agregadas en pesos no corresponden a fondos públicos “perdidos” o “defraudados”.

Respecto al informe, el secretario de Estado manifestó que la CGR determinó reparos, acreditación de recursos o restitución de recursos por 2,6% del monto total observado. El resto de las sanciones corresponde a procedimientos disciplinarios, sumarios o denuncias. «Todo lo anterior nos debería indicar que la idea de que hay una situación de descontrol en la administración pública no es correcta. Otra cosa es que pueda ser mejorable los mecanismos de control. Y en esto hay varios temas que deberían contribuirá fortalecer el ambiente de control en el sector público», enfatizó Marcel.

¿Cómo fortalecer el control en el sector público?

Dentro de su presentación ante la prensa, el ministro de Hacienda detalló que actualmente hay varias iniciativas en tramitación que buscan fortalecer los órganos de fiscalización dentro del sector público. En ese sentido, llamó al parlamento a concluir la tramitación del proyecto de ley que Crea el Servicio de Auditoría Interna de Gobierno (SAIGG).

El proyecto se encuentra en tercer trámite constitucional, en Comisión Mixta desde inicios de año, se espera concluir su tramitación en el mes de julio.

Además, desde Hacienda piden reactivar el proyecto de ley sobre Regiones Más Fuertes, que mejora los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas para GORE, por ejemplo consagrando la obligatoriedad de contar con informe de auditorías externas al final de una administración e incrementando los estándares de gestión financiera. Se va a renovar urgencia suma, con el propósito de que la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados pueda comenzar a votarlo una vez despachado el proyecto sobre FES.

En tanto, el jefe de la billetera fiscal dio a conocer que buscan fortalecer la CGR y que el Ejecutivo está analizando las propuestas de la Contraloría y dará una respuesta en las próximas semanas.