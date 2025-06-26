María Angélica Illanes, historiadora: "Los pueblos, sin su pasado, no saben quiénes son"

A lo largo de sus más de 40 años de trayectoria como académica e investigadora, el componente social que subyace a los procesos históricos ha sido el gran tema de interés de María Angélica Illanes. Académica que ha pasado por varias de las casas de estudio más prestigiosas del país -como la U. de Chile y U. de Santiago- y que el 2022 fue candidata al Premio Nacional de Historia.

Por estos días, Illanes se encuentra en plena difusión de «Lecturas conmemorativas y otros ensayos históricos del nuevo siglo«, su más reciente libro, en el que aborda varios sucesos omnipresentes en la historia de nuestro país desde una perspectiva reflexiva y poética. Esto, en un texto que, además, resulta ilustrativo de su principal línea de investigación y que tiene que ver con las diversas aristas de los movimientos -y sujetos- populares.

«Esta mirada la hemos identificado como ‘historia social‘», definió la autora. «Tiene un rostro popular importante, pero que también, desde ese rostro social y popular, busca comprender el conjunto de la historia de Chile. No hay una mirada que pretenda focalizarse exclusivamente en un sector, sino que hay una búsqueda de una comprensión de nuestra historia descentrada, desde los sectores que, en general, no aparecen como protagonistas de la historia oficial o escolar».

«Es una mirada que, para quienes hacemos este tipo de historiografía, es mucho más realista, en el sentido de que es la historia que hace la sociedad desde las relaciones sociales. Busca mirarlo desde allí y no tanto desde las instituciones, los partidos o los protagonistas políticos, sino que más bien desde la sociedad civil. Y desde esa mirada poder comprender el todo, la construcción de la historia y de la sociedad», sumó Illanes.

Postura que resulta especialmente contingente al considerar que todos estos procesos son estudiados desde una mirada «no tanto ideológica, sino que ético-política, en el sentido de que buscamos relevar, en el caso de esta mirada de historia social y popular, a los que han sido oprimidos, o a aquellos proyectos justos que han sido aplastados, para mostrarlos como parte de nuestra historia. Una parte protagonista, relevante, como sujetos».

«En ese sentido, hay una ética-política por la justicia, por la relevación del que ha sido pasado a llevar por los grupos más poderosos. Eso es lo que nos inspira: el ideario de la justicia histórica. Y que, por supuesto, también acompaña la memoria de los movimientos populares del presente. Ellos se reconocen en esas historias, en esas narrativas de la historia social, del movimiento obrero», complementó la académica.

Mirar el pasado para comprender el presente

Parte de la perspectiva de la historiadora también tiene que ver con la observación del pasado para comprender los desafíos y situaciones que ocupan a nuestro presente. «Siempre hay una inquietud en la sociedad por ver si la historia puede hacernos comprender mejor nuestro tiempo. Se repite una frase muy común, que es ‘si no conocemos la historia, estamos condenados a repetirla’. Eso es bastante cierto, pero además diría que el conocimiento de la historia no solamente nos permite conocer el pasado, sino que a los sujetos del presente», afirmó.

«El conocimiento de la historia no solamente nos permite conocer el pasado, sino también nos permite conocer los sujetos del presente. Así, si nosotros conocemos cómo la derecha ha actuado en el pasado, podemos saber cuáles son las características del sujeto-derecha del presente. Si nosotros sabemos, por ejemplo, cómo actuó en la época del Frente Popular ante el mundo campesino, todo lo que fue la expulsión de la ciudadanía del partido comunista, etc. Si nosotros sabemos cómo actuó (la derecha) en las distintas etapas de la historia y en la Unidad Popular, desde el primer momento…así, tenemos herramientas para conocer a ese sujeto del presente, según cómo ha actuado en el pasado. Hay una biografía de los sujetos que se da en el proceso histórico», expresó la autora.

En ese contexto es que hizo hincapié en que «hay una biografía de los sujetos que se da en el proceso histórico. Y eso es muy relevante. Por eso es que tenemos que estar alerta respecto de lo que significa una derecha. No porque cuestionemos a las personas, sino porque cuestionamos una forma de actuar político en el cual. Como ha dicho incluso Trump y Netanyahu, la fuerza es su política. Primero la fuerza. Y para ellos, la violencia respecto de un otro, es política sustantiva de su forma de estar en el mundo, en la sociedad y en la política».

Todo lo anterior, para explicar que «los pueblos, sin su pasado, no saben quiénes son. En ese sentido, el pasado también es nuestro presente. No hay una separación. La división incluso de pasado-presente-futuro es cultural, prácticamente. Pero la realidad se construye en una temporalidad mixta».