Nació Violeta, hija del Presidente Boric y Paula Carrasco: primeros saludos de Tohá y Matthei

El Presidente Gabriel Boric y su pareja Paula Carrasco tuvieron a su hija Violeta anoche en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile.

Según se informó, el nacimiento de Violeta Boric Carrasco se produjo a las 23 horas y la niña se encuentra en excelente estado de salud.

Boric es el primer mandatario en ser padre durante el ejercicio del cargo después de más de nueve décadas. El último fue Carlos Ibáñez del Campo, quien en 1928 y 1930 tuvo a sus hijos Margarita y Ricardo.

Entre los primeros saludos estuvo Carolina Tohá, quien en su cuenta de X publicó: «Bienvenida al mundo, Violeta Boric Carrasco! Felicito al Presidente y a Paula por este momento lleno de amor y esperanza. Les mando un abrazo apretado y lleno de emoción».

También en X Evelyn Matthei expresó: «Felicidades al Presidente Gabriel Boric y Paula Carrasco por el nacimiento de su hija Violeta. La llegada de una nueva vida siempre es motivo de esperanza y alegría. Les deseo lo mejor en esta nueva etapa como familia, con salud, amor y sabiduría».

En tanto, el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, señaló en su cuenta: «Mi saludo al Presidente Gabriel Boric por el nacimiento de su hija Violeta. Todo el cariño para la madre, Paula, extendido a toda la familia. Comienza una etapa hermosa y desafiante».

Boric tomará su postnatal parental

Por el nacimiento de su primogénita, el mandatario hará uso de su permiso de postnatal parental de cinco días. Durante este período, el jefe de Estado se conectará mediante teletrabajo, aunque parcialmente.

Al respecto, la vocera (s) de Gobierno, Aisén Etcheverry, declaró que «la paternidad y la maternidad son partes naturales de la vida. Este es un Gobierno donde hay una ministra que se va y se puede ir de pre y posnatal, y el equipo aquí respalda, trabaja y ayuda para sostener».

«Lo mismo con el Presidente, cinco días donde va a estar todo el equipo desplegado para seguir trabajando. En el caso del Presidente, siempre conectado porque es como él funciona», agregó.

Por su parte, la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, indicó que «la presencia del padre en los primeros días marca un punto que puede ser fundamental».

«También se puede dar a lo largo de la vida, pero tiene que ver con el apego, con la primera estimulación y también con el apoyo a la madre que acaba de vivir el hecho físico indesmentible que es el trabajo de parto», recalcó.

«Eso es algo que es muy recomendado desde la evidencia científica en torno a los beneficios que le entrega al niño o niña, como también a la madre y también a los padres porque les permite generar un vínculo mucho más importante», concluyó.