Natalicio de Allende entre dardos cruzados: partidos oficialistas conmemoran al expresidente con un llamado a la unidad

Con un recuerdo al pasado, centrados en el presente y con miras al futuro. Este 26 de junio se cumplen 117 años del natalicio del expresidente Salvador Allende y por ello, los partidos del oficialismo rindieron un homenaje en el monumento a su persona ubicado en la Plaza de la Constitución. Cada uno por su cuenta y en medio de tensiones por las elecciones primarias de este domingo 29 de junio.

Con gritos de “Allende Vive”, la conmemoración encabezada a primera hora por el Partido Comunista fue tildada como un “reencuentro del popular”, ya que convocó a todos los sectores de izquierda. Un intento de guiño de unidad en torno a la figura de Allende que se da ad portas de las primarias oficialistas, luego disparos cruzados entre el PC y Socialismo Democrático.

La actividad llevada a cabo por la colectividad comunista también tuvo un significado electoral. Y es que uno de los objetivos fue establecer un vínculo explícito entre el legado del expresidente Allende y la propuesta social de Jeannette Jara, apelando no solo a la memoria histórica sino que también con la intención de proyectar una izquierda con continuidad.

En la instancia, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, llamó a recordar el espíritu de Salvador Allende en las elecciones que se avecinan y entregó un remarcó que la disputa real no está entre los partidos de izquierda. “Todos tenemos identidades conocidas históricamente. Todos sabemos dónde están nuestras coincidencias y dónde están nuestras diferencias. Es la hora de poner el acento en la coincidencia”, enfatizó el timonel.

En jornadas marcadas por las tensiones entre los partidos de la coalición oficialista, Carmona aprovechó el encuentro para referirse a los eventuales apoyos del Partido Comunista en caso de que otra de las candidaturas resulte victoriosa este domingo. Además, mandó un mensaje a quienes ponen en juicio un eventual apoyo a Jeannette Jara en caso de vencer por su calidad de comunista.

“Nuestra palabra comprometida se honra, se cumple, y en la conducta nuestra habrá una participación organizada, activa y entusiasta”, resaltó y agregó que “salvo que hayan prejuicios, que hayan caricaturas por adelantado, nuestro aporte tiene todas las credenciales desde el punto de vista de la preparación política en tareas públicas y de Estado”.

Entre los candidatos presidenciales, solo Carolina Tohá -posterior al acto del PC- fue parte de la conmemoración del natalicio de Allende junto al Partido Socialista, donde la carta del Socialismo Democrático realzó la figura del expresidente como un ejemplo para generar consensos y evitar las “peleas pequeñas”.

“Para construir lo que fue su legado, lo que son los ideales que ha dejado a Chile y el mundo, una y otra vez tuvo que ir contra lo que era lo esperado en su época. Salvador Allende enfrentó muchos obstáculos en su carrera política, muchas incomprensiones, muchas veces le pusieron muchas etiquetas. Muchas veces trataron de caricaturizarlo. Y la razón por la que su figura solo crece y crece en el tiempo es por la coherencia y la profundidad de lo que él defendió”, destacó la exministra del Interior.

Lo anterior, afirmó Tohá, es necesario “recordarlo para quienes estamos en política todos los días”. “Porque todos los días hay tironeos, todos los días hay pequeñas polémicas. Todos los días hay intentos de provocar confusión. Pero cuando hay una claridad de por qué está uno en esto, cuando hay una claridad de los valores que defiende, eso en el tiempo adquiere solidez. Nos falta mucho de esa política en Chile”, postuló.

A la actividad del Partido Comunista estaba programado que asistiera Jeannette Jara, pero debido a su presencia en la reunión de todos los candidatos presidenciales con el arzobispo Fernando Chomalí, la que se atrasó, no llegó a la conmemoración. Se esperaba también la aparición de Gonzalo Winter pero tampoco asistió a la ceremonia en la Plaza de la Constitución.

Quién sí representó al Frente Amplio fue su presidenta, Constanza Martínez, la que buscó aquietar las aguas en las contiendas entre el propio oficialismo. “El verdadero enemigo es la derecha en noviembre. A ratos hay aventuras personales que tratan de plantear como propia la única solución para poder enfrentar ese desafío”, señaló.

En ese sentido, hizo un llamado a “a todos quienes se sienten parte de ese progresismo, que ven el retroceso que puede significar un gobierno de derecha, que entienda que la unidad no es simplemente un principio al aire que no tiene sustento, sino que es lograr tener las mayorías para ganar en noviembre”.