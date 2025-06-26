Primarias oficialistas: especialistas U. de Chile responden interrogantes sobre las próximas elecciones

El próximo domingo 29 de junio los chilenos volverán a las urnas, pero esta vez no todo el padrón ni de forma obligatoria. Se trata de las Elecciones Primarias Presidenciales 2025, las que permitirán elegir la candidatura del abanderado del Pacto Unidad por Chile (partidos oficialistas).

La académica del Departamento de Estudios Políticos de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, María Cristina Escudero, explica que “las primarias son un mecanismo que contempla la ley para que los partidos o una coalición resuelvan las candidaturas que van a ir finalmente en la papeleta a toda la ciudadanía en una elección determinada, en este caso la elección presidencial”.

Sin embargo, en estas elecciones, detalla la profesora Escudero, “no es obligatorio votar. Quien quiera definir qué candidato o candidata de la izquierda/centro-izquierda debe ir a la elección de primera vuelta en noviembre, puede ir a votar. Donde sí es obligatorio votar es en la parlamentaria y presidencial de fin de año”.

Por su parte, el académico del Departamento de Administración y Gestión Pública de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, José Viacava, agrega que estas elecciones primarias “son un procedimiento electoral vigente en nuestro ordenamiento institucional donde el Estado garantiza que los partidos políticos que lo deseen puedan nominar a través del voto popular a sus representantes a cargos de elección popular. Pueden participar todos aquellos militantes de los partidos que participan de la primaria, así como ciudadanos independientes. Quienes no pueden participar son militantes de partidos que no estén incluidos en la primaria”.

La académica de la Facultad de Gobierno añade que “pueden participar en estas primarias presidenciales los militantes de los partidos que van a la primaria y el resto de la ciudadanía que no milite en un partido que no participe en la primaria. Es decir, no pueden participar aquellas personas que militen en partidos que no estén compitiendo en la primaria”.

Y aunque estas elecciones no son obligatorias, para quienes sí es obligatorio participar es para quienes hayan salido elegidos vocales de mesa. “Si un ciudadano o ciudadana fue designado Vocal de Mesa o miembro del Colegio Escrutador debe concurrir porque esa tarea es obligatoria”, indica Viacava, quien agrega además que estos resultados “son vinculantes para las colectividades que participan de las primarias”.

En esta próxima elección son cuatro candidatos los que aparecerán en la papeleta, que ya fue publicada por el Servel, y se trata -en orden de aparición- de Gonzalo Winter, Jeannette Jara, Carolina Tohá y Jaime Mulet, todos del Pacto Unidad por Chile.