Revés para Jadue: Corte revoca cautelar anterior y restablece arresto domiciliario total

La Corte de Apelaciones de Santiago resolvió, tras una audiencia de revisión de medidas cautelares, que Daniel Jadue deberá regresar a arresto domiciliario total.
La decisión se produjo después de que la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, el Consejo de Defensa del Estado (CDE), Best Quality y querellantes particulares presentaran un recurso de apelación contra el arresto domiciliario nocturno que regía para el exalcalde, argumentando que debía mantenerse la medida cautelar inicial de arresto domiciliario total.
La Fiscalía impulsó esta acción luego de que la jueza del Tercer Juzgado de Garantía de Santiago, Katherinne Román, modificara las condiciones de Jadue. Los querellantes sostuvieron que existía un posible peligro de fuga por parte del exedil.
Cabe recordar que el 16 de junio, el militante comunista había obtenido un cambio en su medida cautelar, pasando de arresto domiciliario total a nocturno. Esta modificación se había producido tras una solicitud de revisión presentada por su defensa, encabezada por el abogado Ramón Sepúlveda, dentro de la investigación que lo vincula a presuntas irregularidades en la gestión de la Asociación Chilena de Farmacias Populares.
Jadue había permanecido bajo arresto domiciliario total desde el 3 de junio, cuando el mismo tribunal determinó que existía riesgo de que pudiera obstaculizar la investigación en curso.