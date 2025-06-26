SEC formula cargos contra el CEN por información errónea sobre compensaciones

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) formuló cargos contra el Consejo del Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) por entregar información «incompleta y errónea» para el pago de compensaciones por cortes de luz registrados entre 2023 y 2024.

Desde el organismo fiscalizador indicaron que se enviaron más de 50 oficios al Coordinador, pidiendo la información necesaria, recibiendo siempre respuestas erróneas e incompletas.

Además, señalaron que se sostuvieron, al menos 10 reuniones con altos ejecutivos del CEN, sin que se obtuviera la información requerida.

La SEC sostuvo que “a pesar de estas gestiones, el CEN no ha dado cumplimiento efectivo al requerimiento de entregar datos completos, consistentes y corregidos”. Además, manifestaron que esto se evidencia en las falencias, la persistencia de errores en la información entregada en las planillas de cálculo y la ausencia de respuestas adecuadas a observaciones genéricas fundamentales.

La Superintendenta de la SEC, Marta Cabeza Vargas, indicó que “la información que se solicitó al Coordinador es fundamental para instruir el pago de compensaciones económicas a las familias afectadas por cortes de suministro durante los últimos dos años».

«Creemos que esta es una falta grave a la normativa eléctrica, que debe ser corregida. Luego de haber agotado todas las instancias para que el Coordinador entregara la información correcta, y no habiéndose cumplido dicho objetivo, la SEC tomó la decisión de formular cargos”, agregó.

Por otra parte, la SEC recalcó que se podrá calcular los eventuales montos y número de clientes perjudicados, cuando se cuente con los datos solicitados al Coordinador.