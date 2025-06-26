Trump llama "comunista lunático" a ganador de primarias demócratas en Nueva York

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió contra el vencedor de las primarias demócratas a la Alcaldía de Nueva York, Zohran Mamdani, a quien pretendió ridiculizar por su aspecto y llamó «comunista lunático».

«Por fin ha sucedido, los demócratas se han pasado de la raya. Zohran Mamdani, un comunista lunático al cien por cien acaba de ganar las primarias demócratas y va camino de convertirse en alcalde«, comenzó Trump en un mensaje en Truth Social en el que no escatimó en groserías hacia otros políticos del partido.

«Ya hemos tenido izquierdistas radicales antes, pero esto se está volviendo un poco ridículo. Tiene un aspecto horrible, su voz es áspera, no es muy inteligente», señaló Trump, apuntando hacia otros congresistas demócratas como Alexandria Ocasio-Cortez, o Chuck Schumer, a quien llamó «llorón» y «gran senador palestino».

Mamdani, de 33 años, se impuso en las primarias demócratas a la Alcaldía de Nueva York a uno de los históricos del partido como es el exgobernador Andrew Cuomo, acuciado por los escándalos.

El joven candidato se autodenomina socialista democrático y contó con el respaldos de otros miembros demócratas más a la izquierda como Ocasio-Cortez, o el senador Bernie Sanders, quien criticó a las principales figuras del partido en el Congreso que no respaldaran públicamente a Mamdani como alcalde.

«Lamentablemente, el liderazgo demócrata, con demasiada frecuencia, está ligado a la clase multimillonaria y sus contribuciones de campaña. Lo que debe hacer es tomar una decisión. ¿De qué lado están? ¿Aceptar el dinero de los multimillonarios o luchar por las necesidades de la clase trabajadora?», dijo en NBC.

La ciudad de Nueva York es desde hace dos décadas uno de los feudos del Partido Demócrata, logrando amplias victorias que rondan el 70% de los votos, por lo que quien se impone en las primarias acaba por lograr el cargo. Las elecciones están previstas para el 4 de noviembre.