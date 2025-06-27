Activación del Código Azul y Alerta Temprana Preventiva: autoridades toman medidas ante heladas pronosticadas

El pronóstico de temperaturas de hasta -4° anunciado por la Dirección Meteorológica de Chile para este fin de semana en diversas regiones del país llevó a las autoridades a entregar una serie de recomendaciones y medidas preventivas.

La ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, enfatizó que “lo principal es proteger la vida de las personas” de cara a estas bajas temperaturas. “Una de las preocupaciones centrales tiene que ver con las personas en situación de calle, son personas que están especialmente vulnerables. Por eso hemos activado el Código Azul desde las 17:00 pm de hoy. Va a estar vigente en la Región de Valparaíso, en Los Andes y San Felipe, en toda la Región Metropolitana, Rancagua, Talca, Curicó, Chillán y Los Ángeles”, detalló la titular de la cartera.

La ministra Toro utilizó la instancia para recordar qué significa el Código Azul en este contexto. “Significa que los dispositivos de protección a personas en situación de calle que están activos durante todo el año, son reforzados por rutas sociales y rutas médicas que recorren los distintos lugares entregando abrigo, entregando comida caliente, entregando orientación, ofreciendo a las personas el traslado a un albergue o a un centro de salud si hay peligro de la vida”, expresó.

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, realizó un llamado a la población a informarse y a tomar las medidas de precaución para que la ciudad mantenga un funcionamiento adecuado. “Están todas las condiciones para que la población, tomando las medidas de autocuidado, de responsabilidad, efectivamente puedan desarrollar sus actividades con completa normalidad y hemos trabajado para ello”, señaló la autoridad regional.

“Junto con la coordinación de todos los servicios regionales y servicios públicos, tenemos a través de la coordinación que se realiza permanentemente con Senapred, la implementación de una Alerta Temprana Preventiva. Esto implica la coordinación con todos los municipios de la región, a objeto de tener presentes las particularidades de cada una de las localidades y todos los equipos estén dispuestos para acompañar a las personas en caso de cualquier contingencia”, comentó el delegado.

El director metropolitano de Senapred, Miguel Muñoz, abordó el escenario en cuanto a las temperaturas que se enfrentarán en los próximos días. “Este es un fenómeno que venimos chequeando hace días. En la Región Metropolitana el día lunes deberíamos tener entre -4° y -2° y llegando a una máxima entre 12° y 13°, temperaturas bajas”, informó.

Muñoz entregó además diversas recomendaciones para la población para estos días. “No exponerse a condiciones que puedan ser causal de alguna emergencia. El fin de semana no ir a hacer trekking, no es el mejor momento. De sábado para domingo deberíamos tener precipitaciones en cordillera y en precordillera”, advirtió.