Autoridades refuerzan llamado a vacunación para un retorno seguro a clases tras vacaciones de invierno

Reforzar el llamado a la vacunación para evitar contagios por virus respiratorios es parte de los esfuerzos que está llevando a cabo el Ministerio de Salud, en conjunto con el Ministerio de Educación, para preparar el regreso de niños, niñas y adolescentes a clases tras las vacaciones de invierno.

Este viernes, en el Planetario de la Universidad de Santiago, la subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, junto a la ministra (s) de Educación, Alejandra Arratia, entregaron recomendaciones para un retorno seguro a clases. Además, llamaron a otros grupos objetivos como adultos mayores para ser parte del proceso de inmunización.

En el caso específico de los colegios, Arratia, reiteró que “es importante cuidarnos en las vacaciones, para poder luego retornar a clases adecuadamente”. “Invitar a la ciudadanía a disfrutar sus vacaciones, tomar todas las precauciones posibles para detener los contagios, detener cualquier tipo de enfermedad y poder retornar a clases adecuadamente”, llamó.

En esa línea, destacó la mejora en asistencia que han tenido los colegios este 2025. “Hemos ido aumentando la asistencia, hemos entregado recientemente los datos y vamos aumentando en relación a los años anteriores. Sin embargo, todavía tenemos un desafío luego de lo que fue la pandemia”, manifestó la ministra subrogante de Educación.

En cuanto a datos más detallados sobre la campaña de vacunación contra la influenza, la subsecretaria Albagli, resaltó resultados positivos, pues un total de 7.5 millones de personas han sido vacunadas. No obstante, llamó a la población a no relajarse en este período ya que los contagios suelen aumentar con el regreso de las clases.

“Corremos el riesgo de que, ante el éxito de esta campaña, podamos tener una falsa percepción de seguridad. Y yo quiero ser muy clara: no nos confundamos. El riesgo sigue presente y es más, podemos anticipar que éste aumentará una vez que veamos reactivar las actividades educacionales después de las vacaciones de invierno”, advirtió Albagli.

Por ello, alertó principalmente por grupos de edad que no están alcanzando el promedio nacional de vacunación del 60% que son: entre los seis meses y los cinco años, faltando aproximadamente unos 300 mil niños por vacunar, pero también los mayores de 60 años que son otro de los grupos con baja cobertura entre los objetivos. En el caso de estos últimos, Albagli detalló que concentran el 85% de los fallecidos por virus.

“Aún nos queda invierno por delante, y si bien pasamos ya un primer momento de mayor circulación viral, quiero recordar que cuando bajamos la circulación viral, se contagia la misma cantidad de gente que se contagió en el aumento de la circulación viral. Así que nunca es tarde para vacunarse”, remarcó la subsecretaria.

En tanto, las autoridades del Minsal recordaron que la población puede acceder a mevacuno.cl para conocer los puntos de vacunación disponible.