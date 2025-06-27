Contribuciones: Kast promete su eliminación progresiva y crítica al oficialismo por "debate populista"

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, acompañado de parlamentarios y dirigentes de la tienda, abordó la propuesta de eliminación del pago de contribuciones para la primera vivienda.

Desde la sede del partido, el aspirante a La Moneda reiteró que, de llegar a la Presidencia, eliminaría progresivamente las contribuciones en primera vivienda a toda la población. Esto, en el marco de la discusión en el Congreso sobre la eliminación del impuesto a los adultos mayores.

Según republicanos, la eventual eliminación de las contribuciones para dicho grupo de la población no significaría reducir otros beneficios estatales preexistentes, como la Pensión Garantizada Universal (PGU) y el subsidio de arriendo.

“Tenemos un pacto parlamentario, un pre acuerdo con el Partido Nacional Libertario y con el Partido Social Cristiano en esta línea (…). En eso estamos de acuerdo plenamente con otros partidos que también valoran que se elimine este impuesto”, declaró Kast en referencia al apoyo de la Unión Demócrata Independiente (UDI) y de la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, expresada a comienzos de semana.

Sin embargo, no hay un consenso claro en la derecha sobre los beneficios que traería para los adultos mayores y los municipios la eliminación total de dicho impuesto. Desde Renovación Nacional, aseguraron que la medida podría generar una pérdida para el Fondo Común Municipal de los municipios más vulnerables.

Respecto a la postura del oficialismo sobre la materia, Kast destacó que: “El Gobierno va a tratar de situar la discusión entre ricos y pobres como lo ha hecho siempre. Ese es el debate del populismo. Pero esto no es populismo (…) es una lucha por un impuesto justo o injusto”.

En cuanto al debate sobre el impuesto territorial para los adultos mayores, en el oficialismo apuestan por una reducción del impuesto. El proyecto que enviará al Congreso Nacional el ministro de Hacienda, Mario Marcel, restringe el pago de contribuciones para los adultos mayores pertenecientes al 60% más pobre de la población.

En tanto, los candidatos presidenciales del oficialismo también se muestran proclives a una regularización, más no una eliminación.