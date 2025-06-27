"Intensamente por Tohá": diputados PS acusan "sobrerreacción" del FA tras polémico sketch

«Sin ella, el Gobierno hubiese sido un completo desastre» y “no viene a hacer un gobierno en práctica«. Esas son algunas de las frases que, en tono jocoso, utilizó la bancada de diputados del Partido Socialista como parte del sketch “Intensamente por Tohá”. Una alusión a la película de Pixar que indignó al Frente Amplio, marcando un nuevo cruce entre ambas colectividades a dos días de las primarias presidenciales.

Y aunque desde el PS aseguraron que la intención era relevar de forma creativa los atributos de la ex ministra del Interior y explicar por qué es una mejor opción de cara a las primarias en el contexto de la actual campaña, las ácidas referencias al cambio en el rumbo del Gobierno con la llegada de Tohá provocaron una lluvia de interpelaciones cruzadas. Discusión que, por lo demás, arrancó en los comentarios de la publicación de Instagram que aloja esta pieza.

Desde el Frente Amplio, las referencias al Gobierno y al Presidente Gabriel Boric fueron calificadas como “irrespetuosas” y “poco honestas”. En el panel de conversación de la primera edición de Radioanálisis, el secretario general de la tienda, Andrés Couble, enrostró al Partido Socialista su alto nivel de incidencia dentro de la actual administración, afirmando que Tohá no sería candidata si no fuera por su paso por el Ejecutivo.

«Ellos están en el Gobierno desde el primer día. Tienen representación en espacios importantes, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda, que muchas veces se dice que es el espacio en que efectivamente radica mucho del poder porque es donde se ponen los recursos. Lo que, finalmente, permite hacer o no hacer, implementar o no implementar medidas. Pero también estuvieron en Interior, en Segpres. Entonces, esa posición de que todo lo bueno sería gracias a una parte y lo malo sería culpa del Frente Amplio, es bastante acomodaticia y poco fundada en la realidad«, cuestionó.

En esa misma línea, añadió que «es poco honesta, porque la verdad es que si Carolina Tohá no hubiese sido ministra del Interior de este Gobierno, tengo serias dudas de que hoy hubiese sido candidata presidencial. Eso fue gracias a una visión del Presidente Boric, representada también en la del Frente Amplio, de construir mayorías amplias, de salir de nuestro propio reducto, porque la elección la ganamos en la coalición con el Partido Comunista. El socialismo democrático en esa elección salió quinto«.

Como respuesta, los diputados del PS explicaron que se trata de una humorada que busca conectar con “las emociones más simples de la gente”. Bajo esa premisa, el diputado Leonardo Soto calificó las críticas como “desproporcionadas” y descartó que este fuera un “ataque al Gobierno ni menos a nuestros aliados, sino una forma distinta de decir que queremos mejorar, corregir el rumbo y reconectar con sus convicciones. En campaña electoral hay que ser siempre claros, auténticos, pero también creativos y tener humor».

«Eso es lo que hicimos, así que los llamo a tomárselo con humor. Siempre habrá un día después donde nos uniremos los unos con los otros para enfrentar en común a nuestro adversario de siempre, que es la derecha chilena», agregó.

En tanto, su par, Daniel Melo, acusó una «sobre reacción de parte del Frente Amplio» porque «nadie atacó al Presidente ni al Gobierno. Es una interpretación forzada. No seamos graves, hablamos de un sketch, no de una declaración formal, y lo cierto es que Carolina Tohá, con su experiencia, fue clave para fortalecer la gestión política y la agenda de seguridad en nuestro país. Eso es indesmentible por todos los actores que conformamos el oficialismo».

Por su lado, el también socialista Daniel Manouchehri sostuvo que «hemos sido críticos y también hemos respondido cuando se nos ha atacado injustamente, pero que no quepa duda alguna. Si gana Jeannette Jara o Gonzalo Winter estaremos donde siempre hemos estado, del lado de la unidad. Habrá que recomponer relaciones porque frenar a la ultraderecha no es una consigna, es una causa que nos debe convocar a todos.»

En tanto, desde el Gobierno reafirmaron el llamado a tener un lenguaje de «respeto recíproco entre todos los actores«, independiente del afán de diferenciación que pueda existir en miras a dar solidez al proyecto político común. La vocera (s), Aisén Etcheverry, defendió que desde el oficialismo, en los hechos y pese a las tensiones, se han dado muestras de gobernabilidad.

«Se habla mucho de las tensiones que hay respecto de las campañas de esta primaria. Sin embargo, es un sector que, en los hechos, y a diferencia de otros, logró ponerse de acuerdo en un pacto de primarias. Está escogiendo democráticamente a la persona que quiere que la represente en la elección presidencial y esa capacidad de generar acuerdos, de tener tensiones y de resolverlas, es algo que hemos hecho como Gobierno a lo largo de estos tres años. Da cuenta de una capacidad de gobernabilidad que es imprescindible para que el país avance», afirmó.