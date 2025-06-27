Dirección del Trabajo explicó permiso laboral de tres horas para ejercer derecho a voto en elecciones primarias

El director del trabajo, Pablo Zenteno, informó que para las personas que deban trabajar el día de las elecciones, la ley contempla un permiso de tres horas para ejercer su derecho a voto que debe ser otorgado por los empleadores. Esto, también contempla a las personas que deban ejercer funciones dentro del proceso electoral, tales como, vocales de mesa, miembros de Colegios Escrutadores o delegados de la Junta Electoral

Así, Zenteno señaló que este domingo 29 de junio se considera como un feriado irrenunciable que iniciará el día sábado a las 21:00 horas y se extenderá hasta las 6 de la mañana del día lunes. De esta manera, puntualizó que los comercios administrados bajo una única razón social o personalidad jurídica, como lo son malls y strip centers, deberán permanecer cerrados.

En esa línea, el director también comentó que, respecto al cumplimiento de los permisos laborales, la Dirección del Trabajo a través de su portal, “va a estar recibiendo denuncias, vamos a tener un programa de fiscalización este domingo 29 si es que no se cumplen algunos de estos derechos que establece la legislación y nos vamos a personar para poder fiscalizar y que todo aquel trabajador y trabajadora que quiera ejercer su derecho al sufragio lo pueda hacer”.

Por otra parte, el Ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, explicó que, “sí bien el voto es voluntario, la invitación es a que se participe informadamente, ya que este tipo de elecciones contribuyen a tomar decisiones, pero también a fortalecer nuestra democracia”.

En el caso de los empleadores que no respeten el permiso laboral a sus trabajadores, arriesgan multas entre 3 y 60 UTM, es decir, entre $206.355 y $4.127.100. La Dirección del Trabajo atenderá este fin de semana recibiendo denuncias a través de atención telefónica, al número 600 450 4000, entre las 09:00 y las 14:00 horas.