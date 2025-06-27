Eliminación de contribuciones a la primera vivienda se toma la carrera presidencial en la derecha

Mientras desde el comando de Evelyn Matthei se abrieron a la posibilidad de incluir en su programa de gobierno la eliminación de contribuciones a la primera vivienda, los candidatos a la derecha de la exalcaldesa de Providencia, José Antonio Kast y Johannes Kaiser, se mostraron partidarios de eliminar el pago de este ítem. Por otra parte, desde el Ejecutivo cuestionan la iniciativa y sostienen que la terminarán pagando las comunas más pobres.

El pasado 23 de junio, el presidente de la Unión Demócrata Independiente, Guillermo Ramírez, anunció la propuesta que busca eliminar las contribuciones a la primera vivienda. Si bien la medida generó división dentro del bloque de Chile Vamos, estaría siendo evaluada para incluirse en el programa de Evelyn Matthei.

Desde el comando de la presidenciable señalaron que este «es un tema que nos parece muy relevante, hay un problema actualmente, pero que debe enfrentarse en forma responsable».

El diputado de Renovación Nacional, Diego Schalper, se mostró contrario a la eliminación de las contribuciones, pero entregó una propuesta que «busca empatizar con la realidad de muchos adultos mayores, de muchas familias chilenas que están agobiadas por las contribuciones y al mismo tiempo tener presente que son muchos los municipios en Chile, especialmente los más pobres, que necesitan de las contribuciones para apoyar a sus vecinos».

En esa línea, Schalper detalló que la propuesta busca «terminar con las contribuciones para los adultos mayores que reciben sus bienes raíces y establecer un tope de hasta un 3% de ingreso anual respecto de todos los contribuyentes que no paguen nunca más que eso».

Eliminar las contribuciones

Ante la indecisión de Chile Vamos acerca de la materia, los aspirantes a La Moneda, Johannes Kaiser y José Antonio Kast, entregaron sus propuestas entorno al debate de las exenciones.

A través de un video, el abanderado del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, sostuvo que su candidatura «es la única que desde un principio ha propuesto la eliminación de todas las contribuciones, no solamente las contribuciones a la primera vivienda ni a una vivienda hasta un cierto valor».

Además, indicó que: «La plata que la gente ha invertido en propiedad es plata que ya pagó impuesto y es un robo por parte del Estado venir a cobrar impuesto sobre algo que ya pagó impuesto. Rechazamos eso esencialmente y vamos, una vez que lleguemos al gobierno, a impulsar las iniciativas necesarias que se requieren para eliminar las contribuciones completamente, las agrícolas, las comerciales y las residenciales«.

Por su parte, a través de un punto de prensa realizado durante esta jornada, el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, entregó su plan «No + Contribuciones« y se refirió al anuncio del presidente de la UDI: «No queremos entrar en el debate de quién lo dijo primero (…) No nos interesa quién lo dijo primero, nosotros estamos convencidos que venimos hace más de dos décadas hablando de este tema. Pero lo que nos importa es que se haga y por eso estamos contentos».

«Estamos felices, porque una porción importante de un sector de centroderecha dice que quiere también sumarse a la eliminación de las contribuciones a la primera vivienda, y eso es una buena noticia (…). Lo que ellos planteen lo vamos a aplaudir y apoyar, y si lo de ellos es mejor bienvenido», enfatizó.

Consultado sobre cómo cubrir los ingresos del Fondo Común Municipal si se eliminan las contribuciones a la primera vivienda, Kast sostuvo que han estado revisando 700 programas de subsidios, de sistemas asistenciales a las personas más vulnerables y «dentro de esos programas nos hemos encontrado muchas sorpresas. Podemos decir que en un primer análisis, ahí ya hemos encontrado más de 2 mil millones de dólares, donde uno dice esto no corresponde».

«Algunos incluso dicen que podríamos llegar a 4 mil millones de dólares. Muchos de esos recursos quedan en un rango intermedio, en los que son los operadores políticos», dijo. Asimismo, el candidato aseguró que dentro de las próximas semanas entregaría el estudio completo de sus aseveraciones sobre el gasto en programas de subsidios.

La postura del Ejecutivo

Desde el Gobierno se han manifestado en contra de la eliminación de contribuciones, pero sí a ciertas exenciones por ingresos que favorecerán a los adultos mayores que ya no pueden hacerse cargo de estos montos.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, detalló que hay una propuesta del Ejecutivo que «va a formar parte del proyecto de reforma a impuesto a la renta en lo referido a pymes, que tienen que ver con perfeccionar y ampliar el beneficio que actualmente ya existe para los adultos mayores, de tal manera de que este no dependa o no varíe cuando hay cierto reavalúo de contribuciones, porque esa es una situación que se da en la actualidad».

Asimismo, detalló que en dicho proyecto los adultos mayores del 60% más pobre de la población tendrán un tope a las contribuciones que pagan.

Respecto a la propuesta de la oposición de eliminar las contribuciones a la primera vivienda, el jefe de la billetera fiscal afirmó que «el monto de recursos que está involucrado en las contribuciones de bienes raíces con fines habitacionales es más o menos 800 millones de dólares al año. Esos 800 millones de dólares al año se van íntegramente al Fondo Común Municipal«.

Marcel reveló que, de esos 800 millones de dólares, el 45% proviene de las comunas de Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, Providencia y La Reina: «Si uno compara, por ejemplo, una vivienda que tiene un valor comercial de 20 mil UF, o sea, más o menos 800 millones de pesos, el beneficio económico que recibiría como producto de esa exención, sería cercano a los 2,5 o 3 millones de pesos, mientras que una persona de clase media que tiene una vivienda de 3 mil UF, recibiría cero de beneficio».

«¿Quién pagaría estos beneficios? ¿Quién pagaría los 3,2 millones de pesos de beneficio para los habitantes de Barnechea? Lo pagaría no la Municipalidad de Barnechea, porque pagaría solamente una parte, sino que lo pagaría las comunas pobres del país, porque las comunas pobres reciben una parte de la recaudación del impuesto territorial que se recauda de viviendas del barrio alto de Santiago», concluyó Marcel.