Jeannette Jara cierra campaña con llamado a la unidad y advertencia sobre un retroceso social si gana la derecha

Un intenso cierre de campaña tuvo la candidata del Partido Comunista, Jeannette Jara, realizando intervenciones en varias comunas de la capital.

Jara inició su despliegue con un “metrazo” y recorrió tres puntos centrales de la capital. El primero fue la estación de Metro Plaza Puente Alto. Allí agradeció al edil independiente, Matías Toledo, quien optó por darle su apoyo a pesar de los guiños que le hizo también el candidato del FA.

En ese tramo la candidata del PC estuvo acompañada por la diputada Ana María Gazmuri, y rostros populares como el comediante Bombo Fica, un reconocido adherente del Partido Comunista.

En el Metro La Moneda, en medio de banderas, tambores y parlantes, se unieron la diputada Alejandra Placencia y los integrantes del comando de Jara, Pablo Monje, Marcos Barraza y Bárbara Figueroa, generalísima de su cruzada electoral.

Después, Jara se marchó a Pudahuel, donde consiguió el apoyo de un alcalde independiente: Ítalo Bravo. La abanderada presidencial usó como referencia de cierre de campaña los alrededores de la estación de Metro Barrancas.

Desde allí, aseguró que “yo quiero decir una cosa bien clara: si yo soy elegida Presidenta de la República, las relaciones internacionales las lleva adelante el jefe de Estado o jefe de Gobierno, y en este caso seré yo como Presidenta de la República”.

Asimismo, Jara llamó a la unidad del oficialismo, más allá de quien gane el domingo.

“Lo que les puedo decir es que entiendo perfectamente que a veces en los períodos electorales las pasiones se ponen un poco más intensas, pero sin duda a nosotros nos convoca una visión unitaria de un proyecto país común”, partió explicando.

Jara agregó que “no me cabe duda que, así como yo estoy disponible, si es que no gano la primaria, a apoyar a quien la gane; mis compañeros que hoy día estamos en esta contienda electoral también lo van a estar. No tengo ninguna duda al respecto”, aseguró respecto al apoyo que debe recibir el ganador de los comicios del oficialismo.

“Si no tenemos conciencia de eso vamos a perder la elección. Y no quiero que la perdamos, no por los cargos ni por las posiciones que uno puede ocupar en la vida, sino porque estoy convencida de que cuando la derecha gobierna en nuestro país, los trabajadores retroceden, las mujeres”, señaló la candidata.

Y agregó que “todo el avance que les ha costado tener en reconocimiento de sus derechos también retrocede. Y qué decir de las disidencias sexuales. Así que con mucha convicción estamos en esta responsabilidad y esperamos poder ganar esta primaria el 29 de junio”.

Consultada por las declaraciones de Tohá, donde sostuvo que no le gustaría que el PC gobierne el país, Jara dijo que “es que aquí nadie se tiene que preocupar porque si yo gano la primaria, voy a ser la candidata de la coalición de gobierno, no de un solo partido político”.

“Yo voy a ser la candidata de la coalición de gobierno para gobernar a Chile con toda su diversidad. Eso quiere decir que aquí las fuerzas van a estar integradas. Nosotros queremos ser una mayoría social y política, no solamente la candidatura de un partido”, sumó.

Al respecto, agregó que de haber querido, habría postulado a un cargo interno de la colectividad en que milita desde su adolescencia.

“Si yo quisiera ser la candidata del Partido Comunista, me habría presentado a las elecciones internas del Partido Comunista. Lo que se dice en las campañas muchas veces, a veces que sube el tono, el tenor, pero yo tengo clara convicción de que vamos a poder trabajar juntos, como además lo hemos hecho durante todo este tiempo”.

En torno a su contendora, cerró con que “junto con Carolina (Tohá) compartimos todos estos años en el gabinete del presidente, en el comité político, además, y trabajamos lo más bien”.