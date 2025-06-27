Francisco Huenchumilla (DC): "El problema de la Democracia Cristiana hoy es cómo subsistir"

El eventual triunfo de la candidata presidencial del Partido Comunista, Jeannette Jara, en las primarias oficialistas de este domingo 29 de junio, deja a la Democracia Cristiana en una situación incomoda. Para el senador Francisco Huenchumilla (DC), que la falange levante su propia candidatura a la primera vuelta es una respuesta «simplista» cuando el problema es cómo «subsistir como partido».

En prime lugar, el parlamentario aclaro que “de manera institucional en la Democracia Cristiana no se ha tratado nunca el tema de cuál es el plan B en el caso caso que no resulte ganadora Carolina Tohá”.

“Hay voces personales, individuales, que han estado opinando sobre esto, pero eso entra dentro de lo normal, que las personas empiecen a opinar sobre posibles escenarios. Efectivamente la Democracia Cristiana no forma parte jurídica y políticamente de esta coalición que fue a las primarias, sin perjuicio de estar apoyando a Carolina Tohá. Por lo tanto, el resultado no es vinculante y se podría abrir una posibilidad de decir ¿qué hacemos ahora? Es una pregunta normal”, afirmó.

No obstante, el senador de la DC enfatizó que la respuesta no puede ser «simplista». «El problema de la Democracia Cristiana hoy día no es un problema de tener o no un candidato presidencial, es un problema de subsistir como partido«, reconoció.

«(Debemos) tener una lista parlamentaria que nos permita superar el 4 o 5% (de los votos) y un número parlamentario que haga que la DC no siga descomponiéndose en la parte baja de la tabla respecto de quedar con menos parlamentarios que los que actualmente tiene. O sea, lo que quiero decir es que el problema y el nudo crítico de la DC es cómo mantiene una fuerza parlamentaria que le permita seguir existiendo como partido y superar estas crisis que ha tenido. Esa es la prioridad«, destacó Huenchumilla.

Así, el parlamentario aseveró que: «El debate es mucho más complejo de decir, ‘Esperemos qué pasa y levantemos un candidato presidencial’. Esa es una mirada de un juicio simplista, porque el problema es mucho más complejo y donde está en juego qué va a pasar con la Democracia Cristiana como partido político y con la fuerza parlamentaria que pueda tener. Y eso requiere, naturalmente, una conversación, un diálogo y posibles coaliciones, porque si no, corres el riesgo de quedar solo y tener un candidato presidencial, pero tener una lista parlamentaria que a lo mejor no es competitiva«.