Huenchumilla (DC) y detención de siete suboficiales por narcotráfico: "Implica redoblar los mecanismos de control interno y la formación ética de los funcionarios"

¿Hasta dónde puede llegar el crimen organizado y el narcotráfico? ¿Hasta dónde puede penetrar en el Estado? Fueron las interrogantes que abordó el senador Francisco Huenchumilla (DC) apropósito de la reciente detención de siete suboficiales del Ejército por tráfico de drogas.

Este jueves se decretó la prisión preventiva de siete militares y una civil, a quienes se les imputan los cargos por tráfico ilícito de drogas y asociación ilícita. Los suboficiales —en su mayoría de la Segunda Brigada Acorazada Cazadores del Ejército y dados de baja por el caso— cargaban en Tarapacá droga proveniente de Bolivia y la trasladaban a Santiago. A los exuniformados se les incautó 161,6 kilos de cocaína y casi 30 kilos de pasta base.

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, en conversación con T13, calificó la situación como “el hecho más grave que se ha enfrentado desde el punto de vista de seguridad pública en el último tiempo”.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el senador de la Democracia Cristiana (DC) e integrante de la Comisión de Defensa de la Cámara Alta, Francisco Huenchumilla, sostuvo que «uno parte de la base que probablemente hay ciertas instituciones que deberían ser muy inmunes absolutamente a esta penetración, pero esto nos demuestra que no hay institución en el Estado, aunque tenga una gran organización y control interno que pueda escaparse a los tentáculos de lo que significa este fenómeno criminal en el siglo XXI, hoy día en el 2025, con este fenómeno mundial».

La detención de los exsuboficiales del Ejército fue calificada por Huenchumilla como «muy grave para el funcionamiento del Estado, y por lo tanto eso implica redoblar los mecanismos de control interno, la formación ética y profesional de la gente que trabaja en este rol tan importante en el Estado, eso entonces debe ser una voz de alarma para todo el sistema».

El integrante de la Comisión de Defensa del Senado valoró el funcionamiento de la Fiscalía y la rápida reacción del Ejército ante los graves hechos denunciados: «Supongo yo que van a trabajar en un sistema que profundice los controles para que no vuelvan a suceder este tipo de fenómenos».

Huenchumilla llamó a la ciudadanía a no perder la confianza en las instituciones y resaltó que «ya se está respondiendo mediante el mecanismo de los tribunales de justicia». «El Ejército tomó las medidas adecuadas respecto de los autores de estos hechos, yo supongo y así debe ser porque son los protocolos que existen, que se han activado probablemente una revisión completa de todos los mecanismos de contrainteligencia y de control interno, que permitan a esa institución una alerta temprana respecto de cualquier fenómeno que se produzca sobre eso«, indicó.

Consultado sobre la propuesta constante de la oposición de que los militares cumplan labores de resguardo del orden público, Huenchumilla detalló que «esa materia se ha legislado bastante en el último tiempo y nosotros hoy día en el Senado, en la Comisión de Defensa, estamos terminando el proyecto de ley sobre protección de infraestructura crítica y de las zonas fronterizas, como asimismo en la comisión mixta está el proyecto sobre regla del uso de la fuerza, y vamos a empezar a tratar, en otra comisión mixta el proyecto sobre ley de servicios de inteligencia«.