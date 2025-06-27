Kendrick Lamar confirma concierto en Chile con Ca7riel & Paco Amoroso como sus invitados

Este viernes 27 de junio se confirmó el primer concierto en solitario de Kendrick Lamar en Chile. Uno de los raperos más reputados de su generación y que este 2025 aterrizará en el Estadio Monumental en el marco de su gira «Grand National Tour«.

La cita tendrá lugar el próximo 7 de octubre y contará con la participación de los argentinos Ca7riel & Paco Amoroso, exitoso dúo que por estos días se alza como una de las revelaciones del trap-pop en español y que acompañará al artista durante todo su paso por Latinoamérica.

Además de nuestro país, el estadounidense también pasará por México, Colombia, Brasil y Argentina durante el segundo semestre de este año. La primera preventa de entradas se llevará a cabo el martes 1 de junio para clientes de Entel y el Banco Scotiabank (con un 20% de descuento), mientras que la venta general se realizará al mediodía del jueves 3.

Nacido en California, la de Lamar es considerada como una de las carreras más brillantes del rap anglosajón. Ha sido galardonado con 22 premios Grammy, un Pulitzer musical e incluso una nominación a los Oscar, siendo el primer artista de este género en conquistar dicha mención.

Su música se caracteriza por incluir una serie de influencias sonoras provenientes de géneros como el soul, el funk y el jazz, y por construir aclamadas letras centradas en temáticas como la política, la salud mental y la religión.

De hecho, y tras visitar Sudáfrica y la cárcel donde estuvo recluido Nelson Mandela, lanzó el álbum «To pimp a butterfly«, uno de los más aclamados de su discografía. Un reconocimiento de la crítica que también comparten las placas «Damn» y «Mr. Morale & The Big Steppers«.