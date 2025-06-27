Matías Garretón (COES): "Quienes se oponen al levantamiento del secreto bancario son evasores, criminales o políticos con financiamiento ilegal"

El debate del levantamiento del secreto bancario volvió a la palestra luego de que el Gobierno confirmara que lo incorporará en el proyecto que crea el Subsistema de Inteligencia Económica, así lo confirmó el ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien calificó la medida como un elemento clave de la propuesta.

“Es importante tener un mecanismo ágil y expedito para levantar el secreto bancario en investigaciones sobre crimen organizado, que es precisamente el foco del proyecto de inteligencia económica”, dijo el secretario de Estado.

Pero hay cierto pesimismo en los parlamentarios oficialistas respecto a la posibilidad de que se apruebe por la resistencia de la oposición, pues la medida ya fue rechazada a principios de año por el Senado. Por su parte, el profesor asociado a la Universidad Tecnológica Metropolitana del Estado de Chile (UTEM), Matías Garretón, destacó que el levantamiento del secreto bancaria es un punto clave para agilizar el proceso de persecución de la ruta del dinero.

Garretón explicó el procedimiento para realizar el levantamiento. Primero, se realiza un reporte de operación sospechosa de parte del banco a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), esta última realiza un reporte y luego una solicitud a la Corte de Apelaciones. Un proceso que puede tardar meses.

“Lo que pasa en esos meses es que ya perdiste la pista y las lucas se fueron y todo está ocultado ya. Diste aviso y diste tiempo para que el criminal esconda mejor su dinero”, aseguró el también investigador asociado del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES) en conversación con la primera edición de Radioanálisis.

Lo que planteaban los artículos rechazados por el Senado sobre esta materia respondían a “un mecanismo automático, que apenas la UAF recibiera el reporte del banco tuviera la posibilidad de acceder automáticamente a la cuenta, porque el reporte es sobre una transacción y para hacer el análisis financiero tu requieres analizar el histórico de la cuenta», detalló el especialista en Criminología Urbana.

«Entonces, aquí el principal garante siempre ha sido el banco y eso no cambia con esta ley, lo que sí te querías ahorrar era la vuelta de tres o cuatro meses de pasar por la Corte de Apelaciones para que te autorizara. No tiene ningún sentido esa vuelta y en ningún país de la OCDE, excepto Chile y Australia, te tienes que dar esa vuelta”, expuso.

Respecto al argumento de la protección de la privacidad el experto dijo: “Dejémoslo super claro, es una mentira, es un argumento mal intencionado”.

En ese sentido, el experto apuntó a la razones para oponerse a la propuesta: “Hay tres opciones, eres un criminal que quiere lavar dinero para ocultar ingresos de actividades ilícitas; eres un empresario que está evadiendo impuestos y quiera ocultarlo; o eres un político que recibe financiamiento ilegal para sostener su actividad política. Son los tres casos en los que tu podrías razonablemente oponerte a este tipo de reformas y esos tres casos no afectan al 99% de los chilenos”.

“Hay una cierta alineación de intereses entre empresarios que evaden, crimen organizado y políticos que se financian en forma irregular, ninguno de ellos está interesado en que haya más posibilidad de investigar las cuentas, porque todos están de alguna manera escondiendo dineros que tienen un origen ilícito”, sentenció Garretón.

El investigador señaló que esta medida ha sido eliminada de al menos seis leyes. “Ley Contra el Crimen Organizado que se queda sin artículos para perseguir la ruta del dinero, eso no pasa en ninguna parte del mundo. Siempre lo postergaban y decían ‘hay que ir a una ley especializada’, bueno, la ley especializada es la Ley de Inteligencia Económica, por lo tanto sería absolutamente impresentable que esta ley terminara sin artículos que fortalecieran la capacidad de la UAF”, fundamentó.

Así, apuntó a una “falacia” dentro de los argumentos en contra de levantar el secreto bancario, que indica que el crimen organizado no ocupa bancos, mirando a la detención del brazo financiero del Tren de Aragua: “Este caso, lo que demuestra no solo es que el crimen organizado usa el sistema financiero, sino que son maestros en la manipulación del sistema financiero”.

“Se estima que estamos logrando detectar un 2% de la actividad criminal y no todo eso se reinvierte en las arcas fiscales, hay parte de eso que es droga y se quema, hay muy poca capacidad para, una vez que tu has incautado un capital criminal o bienes, propiedades, autos, volver a utilizar ese capital en fortalecimiento de la seguridad pública, que es la única manera de ganar la guerra contra el crimen organizado, que se gana en el sistema financiero y en la economía”, sentenció.

De esa manera, Garretón apuntó a que la investigación financiera del país “está en la prehistoria”. “Por lo bajo en Chile la economía criminal mueve un 4% del PIB, estamos hablando de todos los presupuestos regionales y municipales combinados de Chile, de todo lo que se gasta en seguridad pública, privada y Ejército en esos 4 puntos de PIB”, explicó.

Sumado a lo anterior, valoró el avance de la Ley de Cumplimiento tributario. “Sólo con hacer cumplir la ley puedes tener un aumento en las arcas fiscales que son como 10 reformas tributarias, es mucha plata. Entonces, por supuesto que el director del Servicio de Impuestos Internos está muy interesado en hacer cumplir la ley, aquí no estamos perjudicando a nadie, estamos haciéndonos un favor con hacer cumplir la ley y debilitar a la economía criminal”, aseguró.