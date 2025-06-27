Movilh presenta manual para prevenir discursos de odio e inicia el recorrido del Bus de la Diversidad

Este viernes 27 de junio, desde la sede del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) en Santiago se realizó la presentación oficial del manual para prevenir y erradicar discursos de odio por orientación sexual, identidad y expresión de género.

De la misma manera, se dio inicio al recorrido del “Bus de la Diversidad”, una iniciativa itinerante que recorrerá distintas comunas de la Región Metropolitana. Todo esto, en el contexto del Mes del Orgullo 2025.

El documento presentado tiene como propósito orientar a instituciones públicas, privadas y a la ciudadanía sobre cómo identificar y enfrentar expresiones de odio, promoviendo una cultura de respeto, inclusión y derechos humanos.

El bus entregará materiales informativos sobre derechos LGBTIQ+, visibilizando las realidades de las personas que forman parte de las diversidades y contrarrestando los discursos de odio que han emergido en los últimos años.

El lanzamiento del manual responde a un contexto que desde la organización definen como preocupante. Según el XXIII Informe Anual de Derechos Humanos de la Diversidad Sexual y de Género, las denuncias por discriminación aumentaron un 78,7% durante 2024, alcanzando un total de dos mil 847 casos.

Este incremento refleja retrocesos en la protección de derechos de la comunidad LGBTIQ+, lo que impulsó a organizaciones como el Movilh a reforzar sus estrategias de educación social.

En relación con lo anterior, el encargado de Derechos Humanos del Movilh, Ramón Gómez, profundizó no solo en la importancia de esta iniciativa, sino también en el impacto que los discursos de odio tienen actualmente en la vida de las personas LGBTIQ+.

“Como antesala al Día del Orgullo, que se conmemora este sábado, estamos recorriendo distintas comunidades de la Región Metropolitana con el ‘Bus de la Diversidad’. Llevamos un mensaje a favor del amor, de las distintas formas de expresión y del respeto a todas las identidades», sostuvo.

«En este recorrido estamos lanzando nuestro primer ‘Manual contra los Discursos de Odio’, que orienta sobre cómo identificarlos y enfrentarlos. Lo estamos entregando en cada uno de los municipios que visitamos. Los discursos de odio han aumentado de manera alarmante en comparación al año anterior. Por eso queremos hacer frente a este grave problema, porque los discursos de odio son la antesala de ataques físicos y crímenes”, agregó.

Sin embargo, el «Bus de la Diversidad» no es una iniciativa nueva en Chile. Su primera aparición fue en 2017 como respuesta directa al “Bus de la Libertad”, promovido por grupos conservadores con mensajes contrarios a la educación en diversidad sexual y de género.

En aquella ocasión, el Movilh lanzó su propio carro con mensajes de inclusión y respeto, recorriendo Santiago para visibilizar las demandas de la comunidad LGBTIQ+ y contrarrestar los discursos que circulaban en el espacio público.

La versión 2025 del bus retoma esa experiencia, pero con un enfoque más educativo. A diferencia de años anteriores, esta vez se suma la distribución del nuevo manual.

Bajo distintos lemas como “ser y amar no es ideología, es parte de mi identidad” y «podemos no entender, pero siempre podemos respetar», los vehículos ya se encuentran recorriendo diversas comunas de la capital promoviendo el respeto, la inclusión y el reconocimiento de las diversidades.