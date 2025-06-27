Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 14 de abril de 2026


Muere a los 82 años el empresario y dirigente gremial Roberto Fantuzzi

Desde la Asociación de Exportadores y Manufacturas destacaron que el ingeniero fue un “líder visionario, defensor incansable de las pymes e impulsor de la innovación". "Su partida deja un vacío enorme en el corazón del mundo empresarial", sumaron.

Desde la Asociación de Exportadores y Manufacturas destacaron que el ingeniero fue un “líder visionario, defensor incansable de las pymes e impulsor de la innovación". "Su partida deja un vacío enorme en el corazón del mundo empresarial", sumaron.

Nacional

Este viernes la Asociación de Exportadores y Manufacturas (Asexma) informó el fallecimiento de su presidente, Roberto Fantuzzi Hernández, a los 82 años. 

“Con profundo pesar informó el fallecimiento de Roberto Fantuzzi Hernández, presidente de Asexma y referente histórico de la industria nacional”, manifestó la asociación a través de un comunicado.

En el texto destacaron que Fantuzzi fue un “líder visionario, defensor incansable de las pymes, impulsor de la innovación y voz comprometida con el desarrollo de Chile». «Su partida deja un vacío enorme en el corazón del mundo empresarial”, sumaron.

En tanto, aseguraron que “su legado será honrado con el mismo compromiso y pasión con que él vivió cada uno de sus días”.

“Acompañamos a su familia y seres queridos en este momento de dolor”, cerraron.

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