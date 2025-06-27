"Ojalá los empresarios tuvieran su dignidad y conciencia": mundo político despide a Roberto Fantuzzi

Este viernes 27 de junio se dio a conocer el fallecimiento de Roberto Fantuzzi, histórico dirigente y empresario que destacó por sus reflexiones en torno al rol de los privados en la economía nacional.

La información fue confirmada por la Asociación de Exportadores y Manufacturas (Asexma), entidad gremial presidida por Fantuzzi. A través de un comunicado, describieron al otrora director de la Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza como un «líder visionario, defensor incansable de las pymes, impulsor de la innovación y voz comprometida con el desarrollo de Chile”.

Apreciación que fue compartida de forma transversal por diversas figuras políticas del país. Uno de ellos, el director de cine y precandidato presidencial, Marco Enríquez-Ominami. «Roberto Fantuzzi representó una voz clave para la economía real. Era un hombre que sabía de la economía chilena. No solo una financiera, sino la que crea empleo, la que tiene crédito, la que vive endeudada. El emprendimiento era su pasión y fue siempre muy generoso con las posiciones de izquierda y de derecha«, reflexionó MEO en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile.

«Siempre atendió con alta sensibilidad humanista los problemas de la economía. Lo vamos a echar de menos en el debate público por su honestidad, porque era capaz de mezclar la necesaria economía con mercado y, a su vez, con competencia, pero también con humanidad», cerró.

Algo que fue compartido por el senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores. «Justo cuando se conmemora el Día Mundial de las Pymes ha fallecido Roberto Fantuzzi, un gran líder nacional. Aun cuando tenía su espalda propia de gran empresario, finalmente siempre estaba apoyando mipymes. Siempre entregándoles un mensaje de esperanza, de optimismo por Chile, empujando y dándole para adelante. Vamos a echar de menos a Roberto», sentenció el parlamentario.

A través de su cuenta de X, el diputado del Partido Comunista, Hugo Gutiérrez, también dedicó algunas palabras para el legado del ex presidente de Asexma: «Lamento profundamente la muerte de Roberto Fantuzzi, histórico dirigente empresarial, con quien compartí en varias oportunidades en el programa Not News. Un hombre comprometido y atento a las urgencias de nuestro país. Ojalá los empresarios tuvieran un mínimo de la dignidad y conciencia de Roberto«.

Mediante la misma red social, el también abogado y par de Gutiérrez en la Cámara Baja, Roberto Celedón, sentenció que «se nos va una gran persona. Un empresario distinto, con profundo sentido social, siempre dispuesto a tender la mano y muy cercano a sus trabajadores. Su compromiso con las pymes y con un Chile más justo lo hizo destacar más allá del mundo empresarial. Lamento sinceramente su partida«.

Se nos va una gran persona: Roberto Fantuzzi. Un empresario distinto, con profundo sentido social, siempre dispuesto a tender la mano y muy cercano a sus trabajadores. Su compromiso con las pymes y con un Chile más justo lo hizo destacar más allá del mundo empresarial. Lamento… pic.twitter.com/8zYoEjERMN — Roberto Celedón Fernández (@RobertoCeledonF) June 27, 2025

Pésame que, desde el Congreso, igualmente fue compartido por el presidente de Acción Humanista, Tomás Hirsch, quien definió a Fantuzzi como «un gran ser humano» y «un empresario que sobresalía del resto«.

En la vereda de los candidatos a las primarias, la exministra y militante del PPD, Carolina Tohá, destacó al fallecido como un hombre apasionado, «siempre con ideas nuevas, amor por Chile y un corazón generoso. Un abrazo a su familia, amigos y al mundo del emprendimiento que tanto defendió».

Por su parte, la carta presidencial de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, compartió que «con tristeza recibo la noticia de la muerte de Roberto Fantuzzi, empresario y líder gremial que encarnó valores democráticos, de fraternidad y búsqueda permanente de colaboración constructiva para la sociedad«.

«Será difícil para las nuevas generaciones llenar sus zapatos. Reciban sus familiares y amigos un gran abrazo fraterno y nuevamente nuestro reconocimiento a la gran figura que fue», cerró.

Revisa a continuación la última entrevista de Roberto Fantuzzi con Radio y Diario Universidad de Chile