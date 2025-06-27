Pedro Pablo Prudencio regresa para dirigir a la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil en dos conciertos gratuitos

La Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil (OSNJ) continúa su temporada 2025 recorriendo diversos escenarios de la Región Metropolitana. En julio, ofrecerá dos conciertos gratuitos en CorpArtes y en el Teatro de La Florida con un programa que además se enmarca en las conmemoraciones de los 150 años del nacimiento de Maurice Ravel.

Lo anterior, bajo la dirección de Pedro Pablo Prudencio, quien regresa para liderar junto a los jóvenes músicos la interpretación de algunas de las obras más emblemáticas de Maurice Ravel a casi 10 años de haber dirigido a la OSNJ. El programa propone una experiencia sonora envolvente y emotiva, y contará además con la participación solista de la soprano Camila Guggiana Stuparich.

“Estoy muy contento de volver a dirigir la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil después de tantos años, el trabajo con los jóvenes talentos las nuevas generaciones de músicos que van surgiendo es algo que me fascina me apasiona muchísimo” comentó Prudencio.

Además, y sobre el concierto, añadió que “en esta oportunidad tendremos un repertorio fantástico con obras de compositores franceses. Cuatro del compositor francés Maurice Ravel, que era un gran pianista e instrumentador. Muchas de sus obras las transcribió para orquestas de forma magistral, encontrando colores inimaginables. El más famoso ejemplo es una pieza que él no escribió, pero que sí instrumentaliza, que es ‘Cuadros de una Exposición‘ de Músorgski, y que se hizo mucho más famosa por la interpretación de Ravel».

«También tenemos un ciclo de tres canciones de ‘Shéhérazade‘, que es una temática que fascinó mucho a Ravel e incluso pensó hacer una obra con este cuentacuentos de ‘Las mil y una noches‘. Por otra parte, tenemos a Camille Saint-Säens con la ‘Danza macabra‘, una pieza famosa donde hay un solo de violín, pero no es cualquiera, ya que la violinista debe bajar la cuerda ‘mi’ de tal manera que se forme un tritono: el símbolo del diablo, de la muerte. Y finalmente tenemos el ‘Aprendiz de Brujo’”, sumó el director.

Por su parte Pablo Aranda, compositor y director ejecutivo de FOJI, expresó que “cada presentación de la OSNJ es una oportunidad para mostrar la disciplina, el talento y la dedicación de sus integrantes. A su vez, es una invitación a la comunidad a reencontrarse con la música sinfónica en espacios de gran nivel y con acceso gratuito. Estos conciertos reflejan el espíritu de la FOJI, que es formar con excelencia y permitir que más personas accedan a conciertos sinfónicos«.

El primer concierto se realizará el jueves 3 de julio a las 20:00 en el Teatro CA660 del Centro Cultural CorpArtes con entrada gratuita, previo retiro de tickets en TicketPlus. Mientras que la segunda presentación está programada para el sábado 5 de julio a las 20:00 hrs en el Teatro Municipal La Florida, entrada gratuita previo retiro de tickets en el sitio web del teatro.