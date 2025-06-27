Permiso laboral, transporte público y despliegue militar: Gobierno detalla operativo electoral para primarias

Ad portas a las elecciones primarias del oficialismo, el Gobierno dio cuenta de las medidas que se tomarán para los comicios de este domingo 29 de junio. Desde el Estadio Nacional, las autoridades destacaron el uso del metro y buses red, el permiso laboral, además del resguardo de las urnas por parte de más de 15 mil militares, entre otros.

Hay un total de 2 mil 74 locales de votación repartidos a lo largo del país. La Región Metropolitana contará con 602 establecimientos habilitados para este domingo. Las personas habilitadas para sufragar son 15 millones 349 mil.

Este viernes personal de las Fuerzas Armadas tomó posesión de los locales de votación a las nueve de la mañana. Más de 15 mil militares se encuentran desplegados en todo el país. Por parte del Ejercito son 9 mil 984, de la Armada 3 mil 104, y de la Fuerza Aérea mil 948.

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, comentó que «las primarias son parte de nuestra institucionalidad, tenemos una experiencia como país asociada a la recuperación de la democracia. En la década del 90, eran de carácter convencional y dado el éxito de participación y la legitimidad de sus resultados, hoy tenemos primarias legales organizadas por el Estado».

Los documentos válidos para ejercer el derecho a voto es la cédula de identidad o pasaporte, que pueden estar vencidos hasta el 29 de junio de 2024, un año antes de las primarias presidenciales oficialistas.

Ante el cierre de la campaña «Chile Vota Informado», la vocera (s) de Gobierno, Aisén Etcheverry, llamó a que “las personas que quieran ejercer su derecho, lo hagan de manera segura, pero sobre todo de manera informada”. Además, recalcó en que el voto es voluntario, pero el ser vocal de mesa es un deber de carácter obligatorio.

En el sitio web de Chile Vota Informado, está disponible toda la información acerca de las medidas adoptadas para este domingo, como lo relativo a la asistencia del voto para personas con discapacidad, quienes pueden votar asistido por alguien mayor de 18 años, recibir la colaboración del presidente de mesa o realizar el derecho de manera autónoma fuera de la cámara secreta. En este último caso los vocales resguardarán el secreto a voto.

A su vez, la ministra de Secretaría General de la Presidencia, Macarena Lobos, recordó que «para los electores que están en el extranjero, el voto siempre es voluntario. El padrón quedó cerrado el 30 de abril del presente año y podrán participar en las primarias de este 29 de junio; en las elecciones que se van a realizar el 16 de noviembre para elegir Presidente o Presidenta de la República; y en la eventual segunda vuelta que se realice en diciembre».

Además, la titular de la Segpres destacó que dentro de las novedades sobre el voto en el extranjero, se habilitó por primera vez la posibilidad de votar en Argelia y se dispuso un local para sufragar en Arequipa, Perú.

Fortalecimiento del transporte público y permiso laboral

En materia de transporte, el ministro Juan Carlos Muñoz dio cuenta del plan especial de transporte público en coordinación con Red Movilidad, Metro, Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE) y de la Unidad Operativa de Control de Tránsito (UOCT) en todo el país. «Para estas primarias nos interesa que el sistema de transporte a lo largo de todo el país esté desplegado para todas las personas que quieran acercarse a votar», afirmó.

Así, anunció las acciones que tomó su cartera de cara a los comicios de este domingo: «Vamos a estar adelantando el horario de operación, en el caso del Tren Limache-Puerto, hasta las 07:00 de la mañana. Y en el caso del sistema de Red movilidad EFE y el Metro, se va a aumentar la capacidad de la operación un 15%, con el objetivo de que podamos tener un sistema de transporte público que tenga capacidad suficiente”.

El jefe de cartera de Transportes y Telecomunicaciones recordó que la actual distribución de mesas considera la ubicación de los domicilios de los potenciales votantes, facilitando la movilidad a los locales, ya sea caminando o en bicicleta.

En tanto, sobre el uso del permiso laboral para sufragar, el subsecretario del Trabajo, Pablo Chacón, explicó que «quienes deban trabajar el día de la elección tienen derecho a un permiso de tres horas para sufragar. Igualmente, hay permiso por el día completo para quienes sean vocales de mesa, miembros de colegios escrutadores o delegados, así como la prohibición de descuentos salariales por uso de estos permisos».

Además, Chacón indicó que se debe tener en cuenta para la organización de los turnos laborales que la vigencia del feriado rige desde las 21:00 horas del sábado 28 de junio, hasta las 06:00 de la mañana del lunes 30 de junio”.

Se espera que alrededor de las 22 horas de este domingo, el oficialismo tenga claro su contendiente para la primera vuelta del 16 de noviembre.