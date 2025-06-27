Que nadie quede fuera de la historia: Olimpiadas Especiales presenta Pacto Invisibles

Aunque Chile será sede de los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales en 2027 —el evento deportivo más importante del mundo para personas con discapacidad intelectual y el primero que se realizará en Latinoamérica—, la verdadera deuda pendiente está en la representación mediática. Por eso, Olimpiadas Especiales Chile lanzó el Pacto Invisibles, una campaña que convoca a los medios, comunicadores y a la sociedad a reconocer el valor y talento de estos deportistas que entrenan, compiten y sueñan como cualquier otro.

“La visibilidad no es un gesto simbólico, es un acto de justicia”, afirma Carolina Picasso, presidenta de Olimpiadas Especiales Chile. “Cada atleta representa esfuerzo, disciplina y superación. Sus historias merecen ser contadas y su talento, celebrado”. Esta visión fue compartida por el Ministro del Deporte, Jaime Pizarro, quien participó en el lanzamiento: “Uno de los grandes desafíos que tenemos es visibilizar a nuestros atletas, que estén presentes en los medios de comunicación y que este tema se mantenga como una conversación permanente. Agradecemos enormemente la disposición de los medios para sumarse a esta iniciativa que nos hace trabajar juntos, de forma colaborativa e integrada, hacia los Juegos de Santiago 2027”.

El ministro Pizarro también destacó el rol que cumplirán las instalaciones del Parque Estadio Nacional y su vocación inclusiva: “Los recintos están en perfecta operación. Desde el Estado esperamos seguir contribuyendo al desarrollo formativo, la generación de talento y —sobre todo— a robustecer la inclusión en nuestro país. Ese es el gran paso que proponen estos Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales”.

Entre las voces que se han sumado al pacto está Bárbara Hernández, campeona mundial de aguas gélidas: “Los atletas de Olimpiadas Especiales han sido invisibilizados por años. Acompañarlos es una forma de levantar la voz por ellos”. También se unió Tere Lira, deportista de snowboard, quien representó a Chile en los últimos Juegos Mundiales de Invierno. “Esta es una oportunidad para cambiar la historia. No basta con competir: necesitamos ser vistas, ser valoradas y formar parte de la cultura deportiva del país, especialmente las mujeres con discapacidad”, señaló.

El Pacto Invisibles se sostiene sobre cuatro pilares: inclusión y representación; el rol transformador del periodismo; el compromiso social frente a los Juegos de 2027; y la entrega continua de contenido y materiales audiovisuales para facilitar la cobertura informativa.