Carolina Tohá reitera: "El Socialismo Democrático fue un aporte al Gobierno"

En conversación con La Tercera, la candidata del Socialismo Democrático, Carolina Tohá, aseguró que se produjo una reivindicación de la Concertación durante estos años en el oficialismo.

Tohá sostuvo que “no cabe duda que el Socialismo Democrático fue un aporte al gobierno, ni sobre que este se terminó pareciendo bastante a un gobierno de la Concertación, que se criticaba tanto”.

Además, la ex ministra del Interior y Seguridad Pública, aseguró que el desafío de su sector era crear un nuevo tiempo hacia adelante, no generar un “revival” que estaría destinado al fracaso.

Sobre las primarias del domingo, la candidata manifestó que sabía que “iba y debía ser una elección competitiva, porque es importante que las personas definan algo. Es una primaria de verdad: se está dirimiendo algo en la centroizquierda”.

Respecto a lo que la distingue de otras candidaturas, Tohá afirmó que la suya “ha planteado de manera muy enfática que se necesita un progresismo que abrace sectores más amplios”.

Sin embargo, las diferencias principales, de acuerdo con la candidata, se encuentran en la manera de ver el desarrollo del país, su trayectoria, y los propósitos declarados.

De acuerdo con Tohá, la izquierda que representa “tiene una capacidad de evolución y de autocrítica muy superior. Y eso la ha hecho irse modernizando más. Otras izquierdas han tendido a reafirmar simplemente quiénes son”.

“Soy de una izquierda que ha tratado siempre de buscar que su proyecto responda al mundo actual. Con los mismos valores, pero mayor flexibilidad. Somos una izquierda mucho menos apegada a la receta y mucho más al propósito”, añadió.