Chile Despliega “Embajada Cultural” en FILUNI 2025 con Premios Nacionales y Destacados Escritores

Una comitiva de destacados escritores y escritoras chilenos encabezará la participación de Chile como invitado de honor en la Feria del Libro de las Universitarias y los Universitarios (FILUNI) de la UNAM en Ciudad de México. El evento, considerado la feria del libro universitario más importante de Iberoamérica, se realizará entre el 26 y el 31 de agosto de 2025.
La Universidad de Chile ha ampliado su delegación, transformando la invitación en una verdadera «embajada cultural chilena«. Entre las figuras que viajarán se encuentran los Premios Nacionales de Literatura Elvira Hernández (2024), Raúl Zurita (2000) y Elicura Chihuailaf (2020). También se sumarán la Premio Nacional de Artes Plásticas 2023, Cecilia Vicuña; el Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanidades 2007, Manuel Antonio Garretón; y la reconocida escritora Daniela Catrileo.
Diálogo, Inclusión y Una Nutrida Agenda Cultural
La vicerrectora de Extensión y Comunicaciones de la U. de Chile, Pilar Barba, explicó que esta decisión responde a los valores de la universidad como institución pública y plural. «Quisimos extender la invitación que nos hizo la UNAM, invitando a otros exponentes culturales, máximos referentes en sus disciplinas, para ampliar el diálogo y vínculo con la comunidad mexicana», señaló Barba.
FILUNI 2025 contará con una nutrida agenda de actividades, que incluye más de 300 lanzamientos, conversatorios, charlas y eventos culturales. La delegación chilena, conocida como la «Casa de Bello», presentará más de 60 actividades, que van desde charlas, foros y proyecciones de películas hasta presentaciones de libros y talleres.
Temáticas Clave y Artistas Entusiasmados
La programación de FILUNI 2025 se enmarca en líneas temáticas definidas colaborativamente por la UNAM y la Universidad de Chile, que incluyen: Género y feminismos; Educación en DD. HH. y cultura de paz; Industrias culturales y creativas; Tierra en movimiento; América Latina: ayer y hoy; y Pueblos indígenas: mestizajes y culturas originarias.
Los escritores y artistas se han mostrado entusiasmados con la participación. Cecilia Vicuña expresó su alegría por el encuentro entre ambas universidades, destacando la influencia de México en su trayectoria. Daniela Catrileo subrayó la importancia de estos espacios para el encuentro entre territorios y comunidades. Por su parte, Manuel Antonio Garretón resaltó la relevancia de FILUNI para la cultura latinoamericana, y Raúl Zurita sintetizó su sentir con una emotiva frase hacia México.
Además de los nombres ya confirmados, se anunciará próximamente la participación de un grupo de creadores chilenos residentes en México. La feria espera recibir a público universitario, estudiantes secundarios, público general y especialistas del ámbito bibliotecario y editorial.