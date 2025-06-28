Chile Despliega “Embajada Cultural” en FILUNI 2025 con Premios Nacionales y Destacados Escritores

Chile será invitado de honor en FILUNI 2025 en México, llevando una "embajada cultural". Premios Nacionales de Literatura como Elvira Hernández, Raúl Zurita, Elicura Chihuailaf, y de Artes Plásticas Cecilia Vicuña, liderarán la delegación.