¿Como enfrentar la violencia escolar? Entre el patrullaje de colegios y refuerzos a la comunidad educativa

Asegurar una convivencia escolar adecuada, en comunidad, de cuidado, paz y entendimiento es uno de los grandes desafíos de la educación en Chile. Episodios graves de violencia escolar, como el del pasado 29 de mayo en San Pedro de la Paz, donde una balacera en un colegio dejó tres alumnos heridos.

“Hay una línea roja que se cruzó”, señaló en ese momento el ministro de Educación, Nicolás Cataldo. Si bien, la violencia en colegios no es algo nuevo, la aparición de balaceras o armas blancas en otros establecimientos saltó la alarma entre las autoridades. Aunque los expertos en convivencia escolar advierten de un fenómeno multifactorial de años que no ha sido atendido en el país.

En diálogo con Radio y Diario Universidad de Chile, Rodrigo Rojas, psicólogo experto en convivencia escolar y académico de la Universidad de Santiago, remarcó sobre estos hechos recientes que “lo que es relevante distinguir es la frecuencia y la intensidad de la violencia”.

“Lo que estamos viendo es un aumento de la intensidad de la violencia, más que el aumento de la violencia”, aclaró el experto, apuntando esto a un fenómeno global atribuible a los últimos años, y que en Chile se expresa por “el acceso a este tipo de armas”. “El acceso a armas ha incrementado la posibilidad de que esas armas estén ocupadas dentro del contexto escolar”, complementó, lamentando en ese sentido una “cierta normalización” de la sociedad al uso de armas.

Además, como otro factor, apuntó a una “deslegitimación de la autoridad que existe dentro del contexto escolar”. “El respeto a la autoridad, de los docentes, de los directores, de la misma aula, ha ido mermándose”, expuso a nuestro medio.

Pero, por sobre todo, ve como la escuela está reflejando un problema cada vez más grande en la sociedad: “una poca habilidad social para resolver conflictos”. “Los conflictos comienzan a escalar y la manera de resolverlos es a través de procesos fuertes: a través de la imposición de autoridad por medio del uso de armas”, comentó.

El investigador del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile y académico de la Universidad Andrés Bello, Patricio Cabello, aporta un matiz en esto. “No necesariamente estamos en una especie de alza incontrolable de violencia en la escuela. Lo que sí tenemos es una sociedad que al parecer ha aumentado sus niveles de conflicto y violencia. Y la escuela está dentro de la sociedad y reproduce esas pautas”, planteó consultado por nuestro medio.

¿Patrullaje como medida preventiva?

Para enfrentar los casos recientes en un trabajo coordinado entre el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Educación, se presentó esta semana el “Plan de Acción Seguridad y Convivencia Educativa”. Este contempla un cruce de información entre las carteras de delitos e infracciones tanto dentro como en los alrededores de determinados colegios.

Pero, además, establece a partir del segundo semestre una serie de “patrullajes preventivos inteligentes” en 44 comunas prioritarias, en las que se contemplarán las que son parte del Programa de Comunidades Educativas Protegidas. Estos patrullajes, determinados vía inteligencia artificial, serán realizados por seguridad municipal y, en algunos casos, con presencia de Carabineros.

El esfuerzo de las autoridades, no obstante, no es bien visto del todo por los expertos tanto en seguridad como en educación. Por ejemplo, el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, catalogó la medida como buena pero con matices. “Hay un problema más estructural y más de fondo, que hace que esta medida nos parezca pero habría que ver si es que va a ser suficiente frente a un problema tan de fondo y que se requieren otras medidas adicionales”, se pronunció al respecto.

Consultada por nuestro medio, Monserrat Díaz, investigadora del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC) de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, planteó que si bien la iniciativa ayuda, no resuelve el contexto actual.

«La presencia policial puede disuadir delitos en el espacio público, pero no resuelve por sí sola las causas estructurales de la violencia en contextos educativos”, expresó Díaz.

En esa línea, apuntó a la necesidad de seguir ejemplos internacionales como “Ruta Segura”. “Demuestran la necesidad de medidas integrales, que incluyan el empoderamiento de la comunidad educativa, la desnaturalización de la violencia como medio para la resolución de conflictos en niños, niñas y adolescentes, la recuperación del uso colectivo del espacio público, la promoción del diálogo y la coproducción de seguridad entre los diversos actores del territorio”, complementó.

A través del juego, el Kiosco de la Convivencia de la Escuela Ramón Freire logró el respeto entre todas y todos los integrantes de la comunidad educativa y la resolución pacífica de los conflictos. ¿Qué opinas de esta iniciativa? Conoce más en https://t.co/cjD8Gd695m pic.twitter.com/udj9P15DtG — Ministerio de Educación (@Mineduc) June 24, 2025

Cómo enfrentar integralmente el problema

Aún con distintas propuestas sobre la mesa, y en momentos donde proliferan una serie de discursos extremistas, Patricio Cabello prefiere remarcar que en Chile “la política pública es muy útil respecto de mantener a los estudiantes dentro del sistema”.

“En Chile es tremendamente efectiva. Y todo indica, con todas las críticas que alguien pueda tener hacia el sistema escolar, incluso algunas como anti escolarización, no pueden hacer nada con una evidencia que es muy clara: que la escuela sigue siendo un factor protector de un montón de cosas”, enfatizó.

Cabello no obstante reflexiona sobre la necesidad de “recursos de apoyos socioemocional que puedan tener las escuelas para poder acompañar a los estudiantes que están con mayor dificultad”. “La mayor parte de los estudiantes que está protagonizando hechos de violencia dentro de la escuela, son estudiantes que están sufriendo”, expuso.

Por su parte, Rodrigo Rojas insiste en que “las interacciones en las comunidades educativas son reflejo de interacciones en la sociedad, y al parecer en la sociedad la violencia es una forma legítima y válida de resolver, entonces no podemos pensar en resolver en la escuela algo que tenemos que resolver en la sociedad”.

Por lo anterior, mencionó que “es importante decir que es necesario volver a poner a la comunidad educativa como un lugar de vínculo, de cuidado, de afectividad, pero al mismo tiempo de marcos disciplinarios más fuertes”.

“La investigación muestra que aquellas escuelas que tienen un marco disciplinario fuerte, firme, sólido, claro, pero que al mismo tiempo son efectivas, desarrollan relaciones de cuidado, y son lugares donde hay menor denuncia, mayor rendimiento, menor conflicto”, explicó Rojas.

En tanto, sobre la respuesta de las autoridades, Rojas valora esfuerzos de parte del Mineduc. “Ha implementado una serie de orientaciones y obligaciones a la escuela para que tengan más protocolos de actuación. También las escuelas, especialmente las públicas, estánorientas a que los reglamentos internos sean compartidos, colaborativos, que tengan sentido con la comunidad. Eso es relevante para fortalecer la línea de lo disciplinar. Pero también tiene que ver con el fortalecimiento de los vínculos, de las relaciones afectivas, y en eso también el Mineduc ha estado instalando una serie de programas que son preventivos”, destacó, en relación a políticas como el programa Lazos y la campaña “Foco en la Convivencia Educativa”.

Patricio Cabello finaliza con una reflexión sobre el enfoque con el que se debe abordar el problema. “Es importante abordar esto de manera integral, pero no desde el discurso. La violencia corre en todas las direcciones. Desde los adultos hacia los niños, desde los niños hacia los adultos. En ese contexto, los niños, niñas y adolescentes van a estar más protegidos en la medida que tengamos más estrategias preventivas y no exclusivamente un enfoque punitivo”, señaló.

“Lo que no significa que los niños pueden hacer lo que quieran dentro de la escuela, todo lo contrario. Enseñar a convivir con los otros, no es algo que ocurre aparte o después de la escuela, es algo que tiene que abordarse en los procesos mismos de enseñanza y aprendizaje”, cerró Cabello.