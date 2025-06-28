Defensoría de la Niñez recibió más de 13 mil casos de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes

La Defensoría de la Niñez ha revelado cifras preocupantes: entre junio de 2018 y abril de 2025, la institución recibió 13.178 requerimientos por vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes (NNA). Estos datos, obtenidos a través de una solicitud de transparencia por Informe Especial, resaltan la persistencia de graves problemáticas que afectan a la niñez en el país.

Desde el organismo, se advierte que las vulneraciones más frecuentes por las que se realizan consultas son la negligencia, el descuido y el maltrato familiar. A estas se suman las situaciones relacionadas con pensiones de alimentos, problemas de convivencia escolar, y hechos vinculados directamente con la seguridad pública, como homicidios y explotación sexual. La Defensoría también recibe requerimientos por maltratos a NNA institucionalizados.

Aumento de la Violencia y Distribución de Requerimientos

La Defensoría de la Niñez señala que, aunque la mayoría de los requerimientos provienen de adultos responsables de NNA que no están bajo el cuidado del Estado, la violencia hacia la niñez en general ha ido en aumento con los años. Así lo confirma el diagnóstico institucional de 2025, que destaca un incremento en las consultas sobre fenómenos como la explotación sexual, la violencia digital y el maltrato en contextos educativos.

Si bien los datos muestran una baja del 18% en los requerimientos a la Defensoría en 2024 respecto al año anterior, el organismo no interpreta esto como una disminución de las vulneraciones. En cambio, sugieren que se debe a la instalación del nuevo Sistema de Garantías y las Oficinas Locales de la Niñez (OLN). Estas OLN, que dependen de las municipalidades y funcionalmente de la Subsecretaría de la Niñez, son las encargadas de la protección administrativa de los derechos de NNA a nivel territorial. Prueba de su actividad es que, entre el 1 de enero y el 30 de abril de este año, las OLN ya han contabilizado 485 requerimientos.

La tendencia en la distribución de casos reporta que la zona central concentra la mayor cantidad de requerimientos. Sin embargo, es crucial considerar que la Defensoría de la Niñez aún no tiene presencia en todas las regiones, lo que influye en la proporción por zona a medida que se instalan nuevas sedes regionales.