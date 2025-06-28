Fraude al Fisco: Fiscalía solicita desafuero de los diputados Joaquín Lavín León y Miguel Ángel Calisto

La Fiscalía Metropolitana Oriente solicitó este viernes el desafuero del diputado Joaquín Lavín León (UDI) por eventuales delitos de fraude al fisco, marcando un nuevo hito en las investigaciones contra el congresista. En paralelo, la Fiscalía Regional de Aysén también pidió el desafuero del diputado Miguel Ángel Calisto, en el marco de otra indagatoria por el mismo delito. Ambas peticiones serán evaluadas por las respectivas Cortes de Apelaciones.

En un comunicado, el Ministerio Público explicó la razón de estas solicitudes: “El día de hoy el Ministerio Público ha ingresado dos solicitudes de desafuero respecto de los diputados Calisto y Lavín. En ambas, cada uno de ellos relacionados por el manejo y la utilización de asignaciones parlamentarias en forma irregular, lo que consideramos ha atendido la gravedad de los antecedentes, la eventualidad de comisión de delitos como fraude al fisco y que deban ser conocidos por los tribunales de justicia”, dijo Campos.

Sobre los desafueros solicitados hoy por la Fiscalía, se refiere Eugenio Campos, Director de la Unidad de Anticorrupción de la Fiscalía Nacional. pic.twitter.com/KX0sZe9K2g — Fiscalía Nacional (@FiscaliadeChile) June 27, 2025

En el caso de Joaquín Lavín León, la petición fue presentada por la fiscal Lorena Parra. El Ministerio Público busca quitarle su inmunidad parlamentaria para formalizarlo en una investigación que abarca fraude al fisco, negociación incompatible y tráfico de influencias. Esta arista, que incluye el posible uso de facturas ideológicamente falsas rendidas como asesorías externas al Congreso durante el período en que su esposa, Cathy Barriga, fue alcaldesa de Maipú (2016-2021), se inició tras la investigación contra la exalcaldesa. Las diligencias han contado con el apoyo de la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI y la Unidad Especializada Anticorrupción, Lavado de Activos y Probidad Interna (UNAC) de la Fiscalía Nacional. Un allanamiento a la oficina parlamentaria de Lavín en Valparaíso en octubre del año pasado ya había adelantado esta indagatoria reservada.

Por su parte, la Fiscalía Regional de Aysén, a cargo del fiscal regional Luis Contreras Alfaro, solicitó el desafuero del diputado Miguel Ángel Calisto por fraude al fisco. Esta causa también involucra a otras personas y cuenta con una querella interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) contra el parlamentario y quienes resulten responsables. La decisión de la Corte de Apelaciones de Coyhaique determinará si existen los méritos suficientes para el desafuero, requisito legal para una eventual formalización y solicitud de medidas cautelares. Las diligencias investigativas en este caso también han sido realizadas con el apoyo de la Bridec y la UNAC.

Ambas solicitudes de desafuero subrayan el foco del Ministerio Público en la probidad y la transparencia, en un contexto de crecientes investigaciones por delitos de corrupción que involucran a figuras públicas. La resolución de las Cortes de Apelaciones será clave para el avance de estas indagatorias que buscan establecer responsabilidades en el uso de recursos públicos.