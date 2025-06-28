Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 15 de abril de 2026


Gonzalo Winter en relación a primaria oficialista: "Me cuestionan los resultados del Gobierno mucho más que a mis contrincantes"

Gonzalo Winter, diputado y carta presidencial del FA, destacó el aporte programático de su sector al país, con una visión de futuro. Confía en un buen resultado en las primarias, donde se siente más cuestionado por los resultados del gobierno.

Gonzalo Winter, diputado y carta presidencial del FA, destacó el aporte programático de su sector al país, con una visión de futuro. Confía en un buen resultado en las primarias, donde se siente más cuestionado por los resultados del gobierno.

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El diputado y carta presidencial del Frente Amplio Gonzalo Winter, manifestó que han “podido ser un aporte al país, sobre todo desde el punto de vista programático. Y ese programa es coherente con lo que ha dicho el FA desde su nacimiento y con lo que se ha impulsado desde el gobierno, y sobre todo es un programa que tiene mirada de futuro”.El candidato destacó que “el hecho de que se realice esta primaria y que todos los partidos estemos determinados a gobernar juntos es bueno para el país. Aquí hay gobernabilidad y hay un bloque que es virtuoso para Chile”.

Tras ser consultado sobre si el Frente Amplio va a pagar los costos en esta primaria por haber sido el principal partido de gobierno, Winter afirmó que “va a tener un buen resultado y espero ganar. Lo que sí es que, en general, en los debates, por alguna razón a mí me cuestionan los resultados del gobierno mucho más que a mis contrincantes”.

Por otro lado, recalcó que “quien sea el candidato del oficialismo debe, al día siguiente, convocar no solo a los presidentes de los partidos, sino que a todo el corazón progresista de Chile”.

“Nosotros como FA nos sentimos grandes artífices de esta coalición. Es el Presidente Boric el que la convoca. Por lo tanto, el domingo en la noche vamos a estar con mucho gusto apoyando al que gane. Lo digo de una manera muy sincera”, expresó el aspirante a mandatario.

Respecto a lo que ocurriría si pierde la primaria, Winter aseguró que se pondrá “a disposición del que gane, en lo que el vencedor me considere útil y necesario, sin pretensiones de ningún tipo. En política he tenido muy diversas tareas y las he ejercido todas con la alegría cuando se hacen por un determinado fin”.

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