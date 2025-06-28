Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 15 de abril de 2026


Hacienda oficia sumarios tras nuevo informe de Contraloría: $10.938 millones destinados a funcionarios públicos que viajaron con licencia

Servicios públicos reportaron que se encuentran en curso 7.474 sumarios, los cuales involucran a 7.926 funcionarios. La mayoría están alojados en los ministerios de Educación y Salud.

Servicios públicos reportaron que se encuentran en curso 7.474 sumarios, los cuales involucran a 7.926 funcionarios. La mayoría están alojados en los ministerios de Educación y Salud.

Nacional

Este viernes, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, comunicó el inicio de procesos disciplinarios en contra de funcionarios pertenecientes al Gobierno Central, quienes configuran un 30,5% del universo de viajes realizados con licencia médica.

25.078 empleados públicos realizaron movimientos internacionales en período de reposo. Un 59,4% forma parte de municipios y gobiernos regionales. El 10,2% restante, representa a otro tipo de instituciones

La directora de Presupuestos, Javiera Martínez, declaró que por la duración promedio de las licencias, 18,9 días, el monto total de pérdidas por ausentismo ascendía a casi $11.000 millones de pesos.

Son 1.468 los empleados que ya no se encuentran en servicio. El titular de la cartera, remarcó que la renuncia no impide la realización de un sumario. Se arriesgan sanciones económicas e inclusive, penales, por la constitución de fraude del fisco.

Cifras de la Policía de Investigaciones, dieron a conocer que hasta el 26 de junio habían recibido alrededor de 1500 solicitudes para obtener certificaciones de fecha de entrada y salida del país. Esto por parte de los servicios de la administración central.

El Ministerio de Educación lidera la lista con 3.353 funcionarios. Le siguen 2.428 en el Ministerio de Salud. La entrega voluntaria de información por parte de instituciones de educación superior estatales, revelaron el involucramiento de 11 funcionarios.

Las autoridades declararon que el próximo reporte dentro de 30 días, contará con las cifras de procesos en curso; aquellos con resolución del jefe de servicio, resoluciones impugnadas, procesos enviados a contraloría para la toma de razón y finalmente, procesos cerrados, ya sea con multa, censura, suspensión, absolución o sobreseimiento.

Martínez detalló que los Comités Locales de Ausentismo ya se encuentran en funcionamiento, los cuales buscan hacer frente al controvertido fenómeno. El balance de Hacienda cerró con los lineamientos para el abordaje integral del ausentismo en todos los servicios públicos.

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