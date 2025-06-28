Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 15 de abril de 2026


Impacto laboral: cierre de Corona deja cerca de 1.800 trabajadores sin empleo

Corona cierra tras 70 años en Chile. La multitienda anunció a empleados que trabajarán hasta el 10 de julio, luego de no obtener un crédito de 22 mil millones, dejando cerca de 1.800 personas sin trabajo.

Corona cierra tras 70 años en Chile. La multitienda anunció a empleados que trabajarán hasta el 10 de julio, luego de no obtener un crédito de 22 mil millones, dejando cerca de 1.800 personas sin trabajo.

Economía

Este viernes, a las 8.00 horas, Corona, la tienda de retail, informó a sus empleados a lo largo de todo Chile que trabajarán hasta el 10 de julio por el cierre de la empresa.  De acuerdo con Diario Financiero, a esa misma hora, la dirección llamó a las jefaturas para pedirles que no fueran a trabajar por el cierre de la multitienda. 

El mismo día, horas más tarde, a través de la cuenta de Instagram de Corona, la empresa anunció al público un remate llamativo, con mucho rojo: “Todo a 5 lucas”. Las redes sociales explotaron, y las tiendas se llenaron de compradores. 

El hecho se produjo posterior a que los hermanos Hermann, Malú y Paulina Schupper, dueños de Corona, no lograron obtener el crédito para el financiamiento de 22.000 millones propuesto por sus acreedores, entre los que figura el Banco Santander, Banco Internacional, Security, Penta y otros. 

Ya en 2022, la empresa se quedó sin liquidez suficiente para superar las crisis financieras luego de lograr pagar las deudas adquiridas durante la pandemia.

La multitienda nacional se caracterizó por entregar precios accesibles a la población chilena. Corona llevaba más de 70 años en Chile, fundada en 1955 por el inmigrante neerlandés Leonard Schupper, y desde entonces ha sido propiedad de la familia, con tiendas desde Arica a Punta Arenas. 

En tanto, este sábado las tiendas se encuentran cerradas por reorganización de productos. Corona borró las imágenes de instagram sobre el remate del viernes, y limitó los comentarios de sus publicaciones.

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