Irán Arcos, presidente de la federación de basquetbol: "Va a ser el mejor evento organizado de AmeriCup femenino en los últimos años"."

La FIBA Women’s AmeriCup dio inicio hoy, 28 de junio, en la capital chilena, extendiéndose hasta el domingo 6 de julio. El campeonato reúne a las 10 mejores selecciones nacionales de América para competir por un cupo directo al Mundial de Alemania 2026.

Los encuentros se disputarán en el Centro de Deportes Colectivos dentro del Parque Estadio Nacional en Ñuñoa, instalaciones modernizadas para los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Se jugarán un total de 32 partidos, incluyendo fases de grupos, cuartos de final, semifinales y la gran final, distribuidos en jornadas dobles.

La jornada inaugural ya dejó sus primeros resultados. En el primer partido, Canadá venció contundentemente a El Salvador 100 a 34. Posteriormente, Brasil se impuso a Argentina 71 a 50 en un emocionante encuentro.

Una Fiesta Deportiva y Cultural para Toda la Familia

La FIBA Women’s AmeriCup no es solo baloncesto; es una fiesta cultural que ofrece actividades para toda la familia. La Fan Zone contará con concursos, shows y la presentación oficial de la mascota Zoe, prometiendo un ambiente vibrante para todos los asistentes.

De las diez naciones participantes, solo una obtendrá un cupo directo para el Mundial de Alemania 2026. Las cinco selecciones restantes tendrán la oportunidad de competir en premundiales que se realizarán en distintas partes del mundo.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, presidente de la federación de baloncesto, Irán Arcos, expresó su satisfacción con la realización de este importante evento deportivo, destacando la relevancia de la AmeriCup para el baloncesto femenino en la región:

– ¿Qué representa este evento para el basquetbol femenino chileno?

Representa un proceso importante, ya que recupera la historia del basquetbol femenino chileno. Los mayores logros que tenemos como deporte los tenemos en el basquetbol femenino. Campeones Sudamericanos, vicecampeones del mundo y la participación de la selección en muchos mundiales. Creo que con la liga a nivel nacional masculina y femenina, con las participaciones tan exitosas de «las huasitas», viene a culminar estos logros. Espero que sirva de inspiración a las nuevas generaciones que vienen y a las futuras para que elijan nuestro deporte, que a nivel mundial, es el segundo más practicado después del futbol. Estamos muy ansiosos por partir el evento, y a la vez muy felices por la recepción de la gente. Para el día sábado 28 de junio está todo vendido, logrando que más de 4 mil personas estén presentes. Cuesta mucho que el deporte femenino tenga su espacio, pero creemos que con el basquetbol la gente prendió, quiere apoyar a las chicas.

– Respecto al legado que puede dejar esta competencia ¿Qué expectativas tienen de la competencia?

Algunos creerán que nosotros solicitamos este torneo hace dos años para salir campeones, queremos hacerlo, pero también tenemos que estar conscientes de los equipos a los que nos vamos a enfrentar, por lo tanto a este evento, nos gustaría que el legado que quede sea de inspiración a las nuevas generaciones, a los entrenadores, a los clubes. El legado que queremos dejar es que sí se puede competir, si se puede estar en los grandes eventos. Con más valor, equidad de género, con una distribución horaria en los gimnasios que no deje a las mujeres en los últimos espacios. El basquetbol femenino es un deporte al que le tenemos que ir entregando su valor y su contexto de importancia que es para nuestro país.

– Desde el punto de vista deportivo ¿Qué podemos esperar de Chile en esta AmeriCup?

Hemos hecho una gran preparación, con especial agradecimiento a nuestras autoridades que nos ayudaron a concretar una gira por España donde realizamos cuatro encuentros, entre ellos destacamos el que tuvimos con la selección española. Lo que nosotros buscamos con esta preparación es que las chicas lleguen de la mejor manera, lo más competitivo posible, te puedo asegurar que vamos a competir. Respecto a los resultados, es difícil poder descifrar lo que nos podemos encontrar, pero si reitero que vamos a estar compitiendo.

Nuestra idea es pasar la primera fase, eso ya es para nosotros algo muy bueno, porque no estamos habituados a competir a este nivel. Generalmente llegamos a escala sudamericana, donde en Argentina hace tres años salimos séptimos y el pasado año logramos un quinto lugar. Nuestro objetivo hoy es llegar a la segunda fase, posterior a eso, que venga lo que sea. Estamos confiados en lo que se ha hecho, pero es importante recordar que es un equipo muy joven, con promedio de edad entre 23 y 24 años. Hay cuatro jugadoras que debutan en el equipo adulto, que no han tenido estas sensaciones. También está Amanda que tiene 17 años, nos tiene impresionados por su carácter. Ha sido seleccionada por la FIBA y por la WNBA para ir a Indianápolis. Con esto quiero decir, que hay futuro, hemos trabajado mucho. Queremos asegurarnos un cupo en los primeros para así jugar, en segunda instancia, el sueño de una clasificación a un premundial. El resultado es importante, pero tampoco nos va a cuartar la posibilidad de seguir creciendo y soñando con el basquetbol femenino.

– ¿Qué podemos mencionar en relación a lo que se va a vivir para llamar al público a acercarse a ver el evento?

El hecho que el primer y último día tengamos todo vendido, y que a los otros días les queden pocas entradas, creemos que el público va a ser fundamental. La invitación es que disfruten el evento, busquémosle la belleza a este evento, en donde las mejores jugadoras del mundo van a estar acá. Vamos a tener partidos increíbles. Llamamos a disfrutar de esta fiesta, que va a ser el mejor evento organizado de AmeriCup femenino en los últimos años. Los equipos y las autoridades lo han hecho saber, y eso nos tiene muy contentos. Agradecemos a la unidad que fue creada para apoyar la organización por parte del IND y del ministerio y el apoyo del público. La jugadora número 6 va a ser clave. Esperamos que mañana la gente llegue toda de rojo y las chicas puedan sentir el apoyo de toda la comunidad. La Universidad de Chile también ha sido importante, tenemos a la entrenadora de la universidad en el staff, además, de dos jugadoras.