Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 15 de abril de 2026


Jeannette Jara desmarca su candidatura presidencial de un nuevo proceso constituyente: "No está en las 20 medidas propuestas"

Jeannette Jara (PC) se desmarca de un nuevo proceso constituyente, contradiciendo a Lautaro Carmona. La candidata presidencial fue "sumamente clara": no está en sus 20 medidas programáticas, priorizando otras "urgencias ciudadanas" desde el día uno.

Jeannette Jara (PC) se desmarca de un nuevo proceso constituyente, contradiciendo a Lautaro Carmona. La candidata presidencial fue "sumamente clara": no está en sus 20 medidas programáticas, priorizando otras "urgencias ciudadanas" desde el día uno.

Política

La candidata presidencial del Partido Comunista y Acción Humanista, Jeannette Jara, se refirió hoy a las recientes declaraciones de Lautaro Carmona, timonel de su colectividad, quien había abierto la puerta a la eventual posibilidad de iniciar un nuevo proceso constitucional. Jara, a través de su cuenta de X, fue categórica al desmarcar su programa de esta iniciativa.

«Quiero ser sumamente clara: no haremos compromisos que no podamos cumplir. Otro proceso constituyente no está en las 20 medidas programáticas propuestas para Chile«, manifestó la candidata. Su declaración subraya un enfoque en lo que considera «otras urgencias y prioridades ciudadanas», comprometiéndose a trabajar en ellas «desde el día uno» si llega a la presidencia.

Las palabras de Jara surgen como una respuesta directa a las afirmaciones de Lautaro Carmona, quien en el programa «Sin Filtro» había apuntado a reabrir el debate constitucional. Al ser consultado sobre si deseaba una nueva Constitución, Carmona respondió enfáticamente: «sí, por cierto, sin ninguna duda». Respecto a si la propia Jara debería liderar este proceso, el presidente del PC afirmó: “Yo espero que sí”.

La postura de Jeannette Jara busca clarificar su agenda programática, priorizando temas que, según su visión, son más urgentes para la ciudadanía en este momento, por sobre un nuevo proceso de cambio constitucional que ha generado divisiones en el pasado.

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