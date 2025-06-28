Medio italiano revela: Alexis Sánchez tuvo opción de jugar el Mundial de Clubes

La incertidumbre en torno al futuro del delantero chileno Alexis Sánchez continúa, luego de un regreso que ha sido calificado de «deslucido» en el Udinese. A sus 36 años, el «Niño Maravilla» busca nuevos horizontes, y los rumores lo sitúan en el Fenerbahçe de Turquía, un destino que el propio futbolista ha sugerido en sus redes sociales con imágenes desde Estambul.
El medio italiano Mondo Udinese analizó su temporada como «amarga», pero al mismo tiempo destacó el potencial del tocopillano: «la sensación es que el futbolista puede marcar la diferencia en todos los sentidos, pero para lograrlo necesita un equipo que lo apoye y ayude, además de darle un papel protagónico en el once inicial».
Respecto al próximo paso en la carrera de Sánchez, el portal italiano indicó que «hay muchos equipos interesados en el rendimiento de un futbolista de gran calibre. El delantero, que ha escrito la historia de varios clubes nacionales e internacionales, quiere darse su último adiós y solo debe elegir su nuevo destino».
En este contexto, se mencionó que Universidad de Chile y River Plate fueron los primeros clubes en mostrar interés por el atacante. De hecho, el medio subrayó que, de haber llegado a un acuerdo rápidamente con el equipo argentino, Alexis Sánchez habría tenido la oportunidad de disputar el Mundial de Clubes.