Paulo Pacheco, embajador de Brasil, por invitación a los BRICS: "No es una operación de seducción"

Este próximo 6 de julio, el Presidente Gabriel Boric viajará hasta Río de Janeiro, Brasil, para asistir -por segunda vez en la historia de Chile- a la cumbre BRICS, que reúne a un bloque de potencias económicas emergentes: Brasil, Rusia, India, China y Sudafrica, entre otras. Para muchos, un contrapeso al G20.

La invitación para participar como “observador” fue extendida por Luiz Inácio Lula da Silva y aceptada por el mandatario chileno. Desde el gobierno se ha enfatizado, en medio de la tensión en medio oriente y reticencias de la oposición en el país por la señal que daría a Estados Unidos, en que no buscarán ningún tipo de “alianza” de la instancia.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el Embajador de Brasil en Chile, Paulo Pacheco, descartó segundas intenciones en la invitación a Boric y sostuvo que BRICS no nace con una visión antioccidente o anti Estados Unidos.

”Hay muchas ventajas en estar ahí (asistir) porque es una visión novedosa sobre la propia construcción del orden multilateral”, argumentó.

– ¿Cómo entender a los BRICS? Se ha dicho que es una plataforma con fines meramente comerciales

Creo que es una plataforma que al inicio tenía una dimensión sobre todo comercial, económica, sí, pero también hoy día es un foro donde se discuten otros temas también muy relevantes y sobre todo en un contexto geopolítico muy complejo. Entonces, el BRICS hoy día tiene otra dimensión. Es un espacio sobre todo hoy día de concertación para el sur global, como una voz potente y única.

– ¿Cuál es el mensaje que el presidente Lula ha querido instalar liderando BRICS? Ha invitado a Chile y México a participar de esta cumbre…

Normalmente cuando se realiza -en este caso en América del Sur- el país que está organizando la reunión invita a países de la región, de la América Latina, que consideran que son socios importantes y Chile es un socio muy importante de Brasil en varias áreas, comercial, económica, inversiones, turismo, tenemos una relación muy estrecha con Chile.

Los dos presidentes se llevan muy bien. Tuvimos dos visitas de Estado en menos de un año. En agosto del año pasado vino el presidente Lula, en abril el Presidente Boric estuvo en Brasil. Y se van a encontrar dos veces este mes de julio. El Presidente Boric va a la cumbre del BRICS y el presidente Lula viene a una cumbre de líderes progresistas el 21 de julio. Así que yo creo que hace todo el sentido que se invite a Chile.

– ¿No es parte también de buscar expandir la influencia de los BRICS?

No, no creo que el BRICS necesite un esfuerzo para expandir su influencia. Yo creo que tiene un peso específico que habla por sí mismo. Son el 49% de la población y casi el 40% del PIB mundial. Así que yo creo que es mucho más un poder de atracción que un esfuerzo de ampliación.

Al revés, creo que hay que ser muy cauteloso en términos de ampliación porque no queremos que el grupo crezca demasiado y rápidamente porque eso perjudica mucho su movilidad, la velocidad de la toma de decisiones. Ya tuvimos una comparación, tenemos, sigue vigente, pero el G77, por ejemplo, que es un grupo que creció mucho, tiene un rol muy importante, pero pierde en agilidad en la toma de decisiones.

– Colombia ingresó al “Nuevo Banco de Desarrollo” del grupo, que lidera la ex presidenta Dilma Roussef ¿Qué implica aquello?

Es un banco que financia, por ejemplo, obras de infraestructura en los países. Nosotros vemos que estamos cumpliendo prácticamente 80 años de todo el armado post segunda guerra (mundial) y hay señales muy claras que son necesarias actualizaciones, quizás cambios. Yo creo que, por ejemplo, el banco viene en esa dirección, es una alternativa de financiación a proyectos en países que sean socios del banco y que necesiten, ¿no? actualización.

La infraestructura, por ejemplo, en el América del Sur es importantísima su actualización, tenemos una conectividad muy baja y eso es fundamental para que los países de América del Sur tengan más comercio, más inversiones, más turismo, más cooperación académica. Entonces, es muy importante el rol que pueda jugar un banco como el Nuevo Banco de Desarrollo del BRICS.

– ¿Y qué criterios se usan para permitir que un país pueda acceder a estos créditos? Por ejemplo, pensando en Chile

Me imagino que un primer criterio es que sea socio del banco. Colombia ha accedido al banco, pero yo no estoy seguro, quizás el banco pueda incluso hacer préstamos para países que no son socios, pero sinceramente ahí yo no conozco los detalles de cómo funciona la arquitectura financiera.

– ¿Qué espacio de participación efectivamente va a tener nuestro país con su asistencia al BRICS?

Una analogía interesante sería pensar lo que pasó el año pasado con el G20 cuando invitamos también al Presidente Boric a participar de la cumbre. O sea, será parecido.

Yo creo que incluso el gobierno, la sociedad chilena, está muy cauteloso con ese tema, o sea, la invitación es para participar como observador. No hay ninguna intención. No es una operación de seducción o de, no sé, convencimiento.

Entonces, realmente tiene que ver con esa excelente relación entre los dos países, entre los dos presidentes, que generó la invitación. Una analogía buena sería esa. Incluso quizás en el G20, Chile ha tenido incluso un papel más sustantivo porque el G20 funciona con varios grupos de trabajo y Chile fue el país no miembro del grupo que tuvo más invitaciones para participar de grupos de trabajo el año pasado en Brasil.

Entonces, sería más o menos así la participación del Presidente Boric. Y es más una oportunidad también de los dos presidentes estar en juntos.

– ¿Eso es lo que se puede obtener de la asistencia de Chile?

Sí, yo creo del lado de Brasil no hay una segunda intención en la invitación, o sea, la invitación parte de la identificación de Chile como un socio importante de Brasil. Lo que Chile quiera obtener ahí yo creo que hay que ver con el gobierno chileno, si Chile tiene otra visión sobre el.

Mi impresión personal, por el debate público que se generó, yo creo que el tema está muy todavía delicado. Hay visiones muy distintas sobre la participación de Chile.

– Porque hay resquemores de que la participación de Chile, dada la coyuntura internacional con lo que fue la escalada de la tensión en Medio Oriente, represente riesgos para Estados Unidos…

Sí, yo creo que algunas concepciones que están un poco equivocadas sobre lo que es BRICS. Una de ellas tiene que ver con la visión de que BRICS sería anti occidente, anti Estados Unidos y no es así, no ha sido jamás así.

Yo creo que eso es parte de los temores de algunos, de los argumentos en contra, entonces claramente no es así y creo que algunos de los países, bueno, yo creo que el propio hecho que se ha generado el debate sobre el tema aquí en Chile demuestra la relevancia del grupo porque si fuera un grupo irrelevante no habría tanto debate.

Es un grupo donde está China e India que van a ser ya la segunda y la tercera economía mundial. Rusia que es una potencia militar con mucha historia y etcétera. Y otros países tan importantes, Irán es un país muy importante en el Medio Oriente, una población de 80, 90 millones de habitantes, con desarrollo tecnológico importante. O sea, yo creo que hay muchas ventajas en estar ahí porque es una visión novedosa sobre la propia construcción del orden multilateral que está en un momento muy complejo. Estamos ahí viendo, asistiendo a conflictos, varios conflictos al tiempo y en alguna medida el Consejo de Seguridad no ha podido dar las respuestas efectivas hasta ahora. Entonces, el BRICS puede ser un foro que puede traer una mirada nueva a temas multilaterales en varias áreas.

– ¿Ve qué puede haber impacto en la cumbre por lo que está pasando en Medio Oriente?

Yo creo que el impacto es inevitable en todo el mundo, ¿no? Porque es super importante lo que está pasando allá, sobre todo por el rol que algunos de los países que están involucrados en el conflicto tienen, por ejemplo, en términos de precio, de petróleo y etcétera. Entonces, yo me imagino que sí, que se va de alguna forma discutir eso y puede tener un impacto, pero yo creo que además de eso hay muchos otros temas.

Son tres pilares: de política y seguridad, economía y finanzas y el otro que es de la sociedad civil, decimos «people to people». Y entre grupos de trabajo, etcétera, ya hay 184 mecanismos de cooperación en el BRICS. O sea, el grupo trata de temas muy variados y desde una visión distinta, porque es una visión del sur global, que no es la misma de Naciones Unidas, de los países desarrollados, o sea es una visión bastante única y que puede traer elementos que contribuyen para el perfeccionamiento del orden actual, de la arquitectura multilateral que está dando señales de que necesita una actualización.

– Hay distintas formas de asociarse a los BRICS ¿Usted cree que Chile podría avanzar alguna de ellas? ¿Qué puede ofrecer los BRICS a nuestro país?

Es una decisión de Chile, de la sociedad chilena y del gobierno de Chile, y de todas formas, repito, es un camino. La toma de decisiones tiene que ser por consenso de los miembros. Entonces, se creó recién una categoría de socios que no son miembros plenos. O sea, hay todo un proceso, dependería primeramente al gobierno chileno, la sociedad chilena decidir si quiere y cuál tipo de acercamiento quiere con el grupo y ahí seguir los pasos que son necesarios. Y siempre por consenso, ¿sí? no es algo que decida un país, por ejemplo, no puede Brasil decidir que Chile va a ser socio porque Brasil quiere.

– ¿Pero se abrirían más oportunidades para Chile de comenzar este proceso?

Yo creo que el BRICS es un grupo que trae una mirada novedosa sobre varios temas y que proporciona a sus miembros una plataforma en varias áreas que es interesante, pero yo puedo opinar por el lado de Brasil, por el lado de Chile, realmente prefiero no opinar porque vuelvo a decir es un tema que cabe a Chile decidirse, al gobierno de Chile, a la sociedad chilena que son los que tienen la palabra final, sobre todo en un contexto actual de de elecciones.